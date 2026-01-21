대구 달성군 특산물 ‘화원 미나리’ 서울 가락시장 진출
유통관행 정상화·자생력 강화
브랜드화·포장재 등 신규 제작
대구 달성군은 지역 특산물인 ‘화원 미나리’가 올해부터 서울 가락농수산물종합도매시장에 출하돼 수도권 소비자들을 만난다고 21일 밝혔다.
화원농협 미나리 작목반은 지난해 말 전국 최대 규모를 자랑하는 가락시장 관계자들을 만나 화원 미나리 출하를 결정했고 이달 초 출하를 시작했다. 화원 미나리는 우수한 재배 환경 덕에 맛이 좋은 것으로 알려져 있다.
달성군은 화원 미나리 브랜드화를 위해 많은 노력을 기울였다. 지난해 1월부터 집중 단속 예고 등을 통해 오랜 기간 관행처럼 이어져 온 하우스 영업 행위(무허가 식당 영업) 근절에 나섰다. 하우스 영업 행위로 인한 미나리 농가 이미지 훼손을 막기 위한 조치였다.
또 미나리 유통 정상화를 위해 작목반, 화원농협 관계자들과 수차례 간담회를 열었다. ‘2026년 미나리 판로 개척 조기 정착’을 목표로 미나리 소비촉진 판매지원, 신규 사업 발굴 등에도 나섰다. 가락시장 출하 등 수도권 판로 개척을 위한 물류비 지원 예산을 신규 편성하고 수도권 소비자 취향에 맞춘 4㎏ 박스와 200g 포장재도 신규 제작했다.
‘참달성’ 온라인 쇼핑몰을 전면 개편하고 2026년 고향사랑 기부제 답례품으로 화원 미나리를 선정해 온라인 판매 인프라를 확대하는 등 추가 판로도 확보했다. 달성군은 가락시장 진출을 발판 삼아 화원 미나리 판매처를 전국으로 확대하기 위해 노력할 방침이다.
달성군은 미나리 유통 정상화 정책에 반신반의했던 농가들이 사업 진행 후 오히려 적극적으로 변했다고 설명했다. 그동안 하우스 영업을 하면서 발생하는 각종 민원에 부담을 느꼈던 40여개 작목반 농가들이 정책에 대한 믿음을 가진 후 활로 개척에 적극적으로 나섰다는 것이다.
최재훈 달성군수는 “미나리 유통의 비정상적 관행을 정상화하기 위해 미나리 작목반이 주체가 돼 자생력을 강화했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 달성군 화원 미나리가 지역을 대표하는 특산물로 전국적인 인지도를 얻을 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
