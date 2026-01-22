SK이노·美테라파워 ‘SMR 동맹’에 한수원 합류
테라파워 지분 일부 한수원에 매각
3사, 글로벌 SMR시장 공략 발판
SK이노베이션과 미국의 차세대 소형모듈원자로(SMR) 개발사 테라파워의 전략적 동맹에 한국수력원자력이 합류했다. 글로벌 SMR 공급망 확대를 위한 3각 체제의 구축이다. 한수원의 원전 건설·운영 노하우와 SK의 에너지·소재 분야 경쟁력, 테라파워의 기술력이 결합해 국내 혁신형 SMR 기술 개발 및 차세대 SMR 시장 진출을 위한 발판을 마련했다는 평가가 나온다.
SK이노베이션은 21일 보유 중인 테라파워 지분 일부를 한수원에 매각했다고 밝혔다. 한수원은 지난해 12월 테라파워 지분 인수를 위한 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS) 심사를 거쳤다. 한수원의 지분 매입은 국내 에너지 공기업이 글로벌 SMR 개발사에 직접 투자한 첫 사례다. 한수원의 투자 금액은 약 4000만 달러(588억원) 수준인 것으로 알려졌다.
앞서 SK이노베이션과 SK㈜는 2022년 8월 테라파워에 2억5000만 달러를 투자해 지분 10%대를 확보, 2대 주주에 올랐다. 한수원에 지분 일부를 매각한 이후에도 2대 주주 지위는 유지된다. SK이노베이션·테라파워·한수원은 올 상반기부터 미국과 해외 추가 SMR 건설 및 국내 SMR 도입을 위한 사업화 본계약을 순차적으로 체결하고 글로벌 SMR 공급망 확대를 위한 협력을 강화할 계획이다.
빌 게이츠가 2008년 설립한 테라파워는 차세대 원자로 설계기술을 보유한 4세대 SMR 선두기업이다. 물을 냉각재로 쓰는 기존 원전과 달리 끓는점이 높은 액체 나트륨을 사용해 안정성을 높인 ‘나트륨 원자로’가 핵심 기술이다. 나트륨 원자로는 에너지저장장치(ESS)를 활용해 전력 수요에 따라 발전량을 조절할 수 있어 변동성이 큰 재생에너지를 보완하는 게임체인저로 꼽힌다. 테라파워는 2030년 완공을 목표로 미국 와이오밍주에 세계 최초 상업용 SMR 플랜트를 건설 중이다.
SMR은 500㎿(메가와트) 이하 소형 원전으로 대형 원전에 비해 안전성이 높고, 전력 수요에 유연하게 대응할 수 있다는 장점이 있다. 세계경제포럼은 2040년까지 SMR 시장이 연평균 22% 성장할 것으로 전망했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
