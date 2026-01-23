전학 온 학교… 언제쯤 친구가 생길까

[책과 길]

나는 친구가 없어요

김혜리 글·그림

고래뱃속, 52쪽, 1만7500원



새 학교에 온 지 한 달이 됐다. 그런데 나는 아직도 친구가 없다. 언제쯤 친구가 생길까.



모두들 누군가와 같이 있는데 늘 나만 혼자인 것 같다. 그렇게 하루가 가던 어느 날, 내가 만든 눈사람에 변화가 생겼다. 나뭇잎 귀와 나뭇가지 팔이 생겼다. 무슨 일이 있었던 거지….



알고 보니 친구들도 나를 궁금해하고 있었다. 나한테 말을 걸고 있었지만 듣지 못했다. 마음의 문도 닫고 있었던 거였다. 한 친구가 눈사람을 같이 만들자고 했을 때, 환하게 웃으며 힘차게 한마디 외쳤다. 응! 낯선 환경에 적응하기는 쉽지 않은 일이다. 나도 그렇고 그들도 마찬가지다. 누구든 먼저 말을 거는 용기가 필요하다. 책은 나의 마지막 일기로 마무리된다. “내 별명이 대답 없는 아이였다는 걸 알았다. 내 마음소리만 들으려 하다 보니 난 아무것도 듣지 않고 있었다.”



맹경환 선임기자



