[시가 있는 휴일] 바다
히말라야 산골에서 만난
눈 맑은 소년이
내게 바다의 깊이에 관해 물었네
바닷가 도시에서 태어나
여직 바닷가 가까이에서 살고 있었지만
나는 허둥지둥 안절부절못하며
아무 대답 못 했네
바다가 지구 표면
70.8%를 차지하는 것 안들
바다의 크기 다 말할 수 있겠는가
그 부피 13억 7,030㎥에
이르는 것 안들
바다의 무게 다 말할 수 있겠는가
내가 말해줄 수 있는 것은
바다가 얼마나 깊은지 묻는 소년에게
거울에 비춰 네 눈동자 속을 들여다보렴
그것이 바다의 깊이와 같다고
말해줄 수밖에 없었네
바다의 최대 깊이가
10,935m인 것 안들
소년의 눈동자에는
초모랑마가 다 들어가고 남았는데
그 깊이 높이에 닿아보지 못한 내가
무슨 이야기를 하겠는가
소년의 가슴은 보지 못한 바다지만
이미 다 품고 나에게 묻는데.
-정일근 시집 '시 한 편 읽을 시간'에서
