별세 10주기, 학자 13인이 말하는 신영복
[책과 길]
신영복 다시 읽기
권진관 김동춘 등 지음
돌베개, 416쪽, 2만5000원
신영복 성공회대 석좌교수가 세상을 떠난 지 어느덧 10년. 신영복은 20년 20일의 긴 수감 생활을 마치고 1989년부터 2014년 겨울까지 성공회대에서 강의했고, 2016년 1월 별세했다. 책은 10주기를 앞두고 2024년 성공회대에 개설된 ‘신영복 함께 읽기’ 과목의 강의 내용을 새로 엮은 것이다. 저자 13명은 모두 성공회대에서 신영복과 함께한 이들이다.
역사학자 한홍구는 신영복이 살았던 시대의 맥락에서 그의 삶을 이야기하고, 사회학자 김동춘은 신영복의 진보주의와 사회변혁에 관한 관점을 풀어내고, 문학평론가 임규찬은 신영복의 서화에 담긴 미학을 이야기한다.
신영복은 평소 ‘서삼독(書三讀)’이란 서화를 즐겨 썼다. ‘책은 세 번 읽어야 한다. 먼저 텍스트를 읽고 저자를 읽고 그리고 독자 자신을 읽어야 한다’는 의미다. ‘신영복 다시 읽기’는 ‘저자 신영복’을 심도 있게 읽을 수 있는 기회다. 신영복의 텍스트를 읽기 위해서는 함께 출간된 11권짜리 ‘신영복 전집’도 요긴할 듯하다. 신영복의 독자인 작가 8명이 신영복의 글을 읽고 자신의 글을 성찰하는 ‘글을 쓰다가, 신영복’(가제)도 5월 출간 예정이다.
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
