시·생동감 넘치는 그림으로 엮은 과학 동화
[책과 길]
저녁 메뉴가 뭐지?
캐서린 B. 하우스 글·데이비드 클라크 그림, 나무와책 옮김
푸른길, 48쪽, 1만5000원
“앙증맞은 채식주의자와는 거리가 먼/독수리가 썩은 고기를 물어 찢습니다/벌레들보다 먼저 잔치 벌이는 걸 좋아해서/우리 모두를 악취와 세균으로부터 구해줍니다.” ‘쓰레기 처리’라는 제목의 시다. 시의 주인공 대머리독수리를 비롯해 거미와 모기 등 곤충부터 나무늘보와 거북이까지, 먹고 먹히는 동물의 세계를 재치 있게 표현한 시와 생동감 넘치는 그림으로 엮어낸 과학 동화다.
각각의 시에는 하나의 동물이 주인공으로 나와 무엇을 먹고 어떻게 살아가는지를 들려준다. 자연스럽게 먹이 사슬과 생태계의 규칙을 배워갈 수 있다. 짧은 시로는 알려주지 못한 다양한 동물들의 생태와 관련된 ‘과학적인’ 상식들은 부록으로 배치했다. 시와 부록을 번갈아 읽으면 좋을 듯하다. 저자는 “과학적으로든 시적으로든, 자연은 무한하고 놀라운 다양성을 드러낸다”고 말한다.
맹경환 선임기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사