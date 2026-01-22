나델라 MS CEO “AI 거품 안되려면 혜택 확산돼야”
사티아 나델라(사진) 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 인공지능(AI)이 대형 기술기업과 선진경제권을 넘어 널리 보급되지 않으면 투기적 거품으로 전락할 위험이 있다고 경고했다. 파이낸셜타임스(FT)는 20일(현지시간) 나델라 CEO가 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연차총회 첫날 래리 핑크 블랙록 CEO와의 대담에서 이같이 말했다고 보도했다.
나델라 CEO는 “이것이 정의상 거품이 되지 않으려면 그 혜택이 훨씬 더 고르게 분배돼야 한다”며 거품인지 아닌지 가늠할 수 있는 확실한 징후는 특정 기술기업들만 혜택을 보는 것이 아니라 다른 분야 기업들도 혜택을 보는지 여부라고 지적했다.
다만 나델라 CEO는 AI가 신약 개발 지원 등 여러 산업 분야 전반에 걸쳐 혁신적인 변화를 가져올 것으로 확신한다고도 밝혔다. 그는 “이 기술이 클라우드와 모바일의 기반 위에 구축돼 더 빠르게 확산되고 생산성 곡선을 변화시키며 전 세계 곳곳에 잉여(가치)와 경제성장을 가져올 것이라는 점을 훨씬 더 확신한다”고 말했다.
나델라 CEO는 AI 도입이 지배적인 단일 모델 공급업체에 의존하지 않을 것이란 견해도 재확인했다. FT는 “MS가 오픈AI뿐 아니라 여러 AI 기업과 협력하기로 결정한 배경”이라고 전했다.
