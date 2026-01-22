정기선·팔란티어 CEO, 다보스 회동… “AX 전환점”
양측 전략적 파트너십 확대 논의
장인화 포스코 회장도 포럼 참석
정기선(사진 오른쪽) HD현대 회장이 세계적 인공지능(AI) 소프트웨어 기업인 팔란티어 테크놀로지스의 알렉스 카프 최고경영자(CEO)와 만나 전략적 파트너십 확대 방안을 논의했다.
21일 HD현대에 따르면 정 회장은 20일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연차총회(다보스포럼)에서 카프 CEO와 회동했다.
HD현대는 이번 파트너십 확대를 계기로 HD현대일렉트릭·HD현대로보틱스·HD현대마린솔루션 등 주요 계열사를 포함한 그룹 전반에서 디지털 전환을 가속할 방침이다. 특히 팔란티어와 공동으로 ‘센터 오브 엑설런스’(CoE)를 구축해 임직원의 고급 데이터 분석 및 AI 활용 역량을 내재화하기로 했다.
HD현대는 이미 2021년부터 HD현대오일뱅크를 시작으로 조선·해양, 에너지, 건설기계 등 핵심 사업에 팔란티어의 빅데이터 솔루션과 AI 플랫폼(AIP)을 도입해 데이터 기반 의사결정 체계를 구축해 왔다.
정 회장은 “이번 전략적 파트너십 확대는 그룹 전반의 데이터와 업무 흐름을 하나의 체계로 연결해 더 빠르고 정교한 의사결정으로 이어가기 위한 중요한 전환점”이라며 “팔란티어는 세계적인 AI 기반 분석 역량을 갖춘 파트너로 HD현대가 추진하는 디지털 전환에 실행력을 더해줄 것”이라고 말했다. 카프 CEO는 “HD현대는 글로벌 산업을 선도하는 개척자”라며 “전략적 협력을 더욱 강화해 HD현대 그룹의 경쟁력 제고를 뒷받침하겠다”고 했다.
정 회장은 다보스포럼의 주요 공식 일정에 참석해 AI 관련 미래 산업을 논하기도 했다. 또 ‘에너지 산업 협의체’ 회의에 참석해 글로벌 에너지 시장 환경 변화와 에너지 전환·안보, 관련 기술 혁신에 대한 의견도 나눌 예정이다.
장인화 포스코그룹 회장도 22일 다보스포럼 ‘마이닝 앤 메탈스 거버너스 미팅’에 참석해 기술 혁신을 통한 철강의 탈탄소 전환과 글로벌 공급망 전 영역에 걸친 협력 확대 필요성을 강조할 계획이다. 이 회의에는 세계 주요 철강사와 원료사의 CEO들이 대거 참석한다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
