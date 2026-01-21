英, 안보 우려에도 中 ‘초대형 대사관’ 신축 승인
영국이 안보 우려가 제기된 런던 도심의 초대형 중국대사관 건립 계획을 승인했다.
21일 중국 관영 환구시보와 영국 BBC 등에 따르면 스티브 리드 영국 주택지역사회부 장관은 중국이 옛 조폐국 부지에 대사관을 신축하려는 계획을 조건부 승인했다.
중국은 2018년 이곳 부지 2만㎡를 2억5500만 파운드(약 5000억원)에 매입해 서유럽 최대 규모의 대사관을 신축하려 했지만 ‘스파이센터’가 될 수 있다는 우려 등으로 승인받지 못했다. 이곳은 런던 금융 중심지인 시티오브런던과 가깝고 국제금융망과 연결된 광섬유 케이블이 인근에 매설돼 있다.
제1야당 보수당의 프리티 파텔 예비내각 외무장관은 “국가 안보를 중국공산당에 팔아넘겼다”고 비난했다.
미국 백악관 고위 당국자도 “적대 세력이 가장 가까운 동맹국의 핵심 인프라를 이용하는 것에 깊이 우려한다”고 밝혔다.
반면 중국은 환영했다. 상하이외국어대 중·영문화교류센터의 왕한이 연구원은 관영 환구시보에 “과도한 안보 논리 대신 실용적·이성적 외교가 승리를 거둔 사례”라며 “키어 스타머 영국 총리의 방중에 좋은 여건을 조성할 것”이라고 말했다. 스타머 총리는 영국 총리로선 8년 만에 이달 말 중국을 방문한다.
