‘통합 띄우기’에 봇물 터진 지역 요구… 광주·전남, 입법 속도전
“2월 말 특별법 국회 통과” 총력전
대전·충남 “종속적 지방분권 반대”
울산, 연방수준 권한 이양 주장도
균형발전을 위한 정부의 행정통합 추진이 본격화하면서 지역마다 각종 권한 이양 등 요구가 터져 나오고 있다. 전국 광역지방자치단체 중 행정통합에 가장 속도를 내고 있는 광주·전남은 특별법 통과에 팔을 걷어붙였다.
광주시와 전남도, 광주·전남 국회의원들은 21일 국회에서 간담회를 열고 행정통합 특별법의 특례 조항과 입법 전략 등을 논의했다. 지난 15일에 이어 두 번째 모임이었다. 이들은 2월 말 특별법 국회 통과에 사활을 걸었다.
간담회에선 정부의 재정지원 의무 및 재정 특례, 에너지산업 육성, 첨단 전략산업 특화단지 우선 지정, 인공지능(AI) 및 모빌리티 산업 육성 등 핵심 특례를 포함해 국방, 농어업, 공공기관 이전 등 총 300여건에 이르는 특례 사항 점검이 이뤄졌다.
강기정 광주시장은 “통합은 지역 실정에 맞는 실질적 특례가 담겨야 성공할 수 있다”고 밝혔다. 그러면서 자치분권 권한 이양과 통합 인센티브 등 각종 특례를 특별법에 반영하겠다고 강조했다.
김영록 전남지사는 “에너지산업을 비롯한 광주·전남 고유의 특례 등 핵심 특례가 법안에 반영돼야 한다”며 “지역의 미래가 걸린 문제인 만큼 국회의원들께서 끝까지 관심 갖고 힘을 모아주길 부탁드린다”고 당부했다.
이장우 대전시장과 김태흠 충남지사는 대전시청에서 긴급 회동을 한 뒤 “중앙정부가 특례와 예산을 분배하는 종속적 지방분권은 절대 반대한다”고 밝혔다. 이 시장은 “대전·충남 통합이 ‘5극 3특’이라는 대통령의 공약 추진을 위한 쇼케이스, 선전용 홍보수단으로 전락하고 있다”고 주장했다.
중앙정부의 한시적 인센티브에 그쳐선 안 되며 미국 연방제에 준하는 실질적 권한 이양을 추진해야 한다는 목소리도 커졌다. 김두겸 울산시장은 기자회견을 열고 “(행정통합은) 정치 구호에 그칠 우려가 있다”고 말했다. 김 시장은 “현재 우리나라는 지방정부의 사무와 권한이 중앙정부에 귀속된 구조”라며 “이 근본적 틀이 바뀌지 않은 채 행정 단위만 확대된다면 또 다른 지역 간 쏠림 현상이 되풀이될 수밖에 없다”고 했다. 이어 “통합이 울산 발전에 직접적 도움이 되고 시민에게 실질적 이익이 되느냐가 중요하다”고 말했다.
행정통합 재추진 논의가 본격화한 대구·경북에서는 교육 분야 통합 논의가 이뤄졌다. 이철우 경북지사와 임종식 경북도교육감은 도청에서 만나 교육 분야의 경우 교육부와 함께 전국적으로 통합에 관한 논의를 진행해야 한다는 의견을 나눴다.
이은창 전희진 조원일 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사