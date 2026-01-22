인구 4만 괴산에 1100만명 다녀간 비결
작년 인구수 300배 관광객 유치
특산물 고추축제 등 흥행 성공
체육대회·전지훈련 유치 효과
충북 괴산군이 지난해 군 인구수의 300배에 달하는 관광객 1161만여명을 유치했다. 자연경관이 빼어난 데다 특산물인 고추 등을 내세운 축제와 50여개 체육대회를 성공적으로 진행한 결과로 풀이된다. 인구소멸 위기에 처한 괴산군은 관광 경쟁력을 무기로 전국 최고의 매력 도시로 성장한다는 목표를 세웠다.
21일 한국관광공사 데이터랩이 분석한 관광 통계를 보면 지난해 괴산군을 찾은 사람은 1161만7392명으로 집계됐다. 2024년 1142만1868명보다 1.7% 증가한 규모다. 지난해 12월 기준 괴산군 주민등록인구가 3만8293명에 불과하다는 점에 비춰 “놀라운 성과”로 평가된다.
방문객 거주지별 비중은 충북(38%), 경기(21.2%), 서울(10.2%) 등이었다. 수도권 방문객이 31.4%에 달했다. 방문 거리 기준으로 보면 70~140㎞ 권역이 39.35%(456만명)로 가장 큰 비중을 차지했다.
내비게이션 검색 유형을 분석한 관광객 목적지를 보면 전체 검색량 중 음식(22.8%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 자연관광(19.4%), 숙박(18.6%) 등 순이었다.
천혜의 자연경관을 뽐내는 산막이옛길, 화양구곡, 괴강관광지 등은 사계절 내내 인기를 끈 것으로 나타났다. 여기에 괴산의 빨간맛페스티벌(23만명), 고추축제(31만명), 김장축제(12만명) 등 지역 특화 축제가 ‘미식 붐’을 타고 관광객을 끌어모았다. 특히 지난해 9월 열린 고추축제에는 나흘간 31만명이 다녀갔다.
지난해 53개 체육대회와 65개 전지훈련을 유치한 효과도 쏠쏠했다. 앞서 군은 씨름전용훈련장과 스포츠타운을 포함해 17개 체육시설 유지 등에 960억원을 들였다.
민물고기 생태관인 충북아쿠아리움은 2024년 5월 문을 열었으며 지난해 12월 누적 관람객 50만명을 돌파했다. 이 아쿠아리움은 지하 1층, 지상 2층 규모로 350t급 메인수조와 수중 터널 등 7개 전시 공간을 갖췄다. 또 곤충체험 전시관과 다양한 생태체험 프로그램을 마련해 주목받았다.
군은 올해 개장을 앞둔 박달산 자연휴양림과 ‘산막이 트리하우스’를 앞세워 가족 단위와 중장년층 체류 시간을 늘린다는 전략이다. 송인헌 군수는 “2025년 방문객 1162만명 돌파는 괴산의 자연과 문화, 군민과 함께 만들어 온 관광 정책의 성과”라며 “환경 보전과 지역 성장이 공존하는 관광 모델로 전국에서 가장 매력 있는 쉼표가 있는 도시를 만들겠다”고 밝혔다.
