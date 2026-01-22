총리 2차례 지낸 ‘관운의 전설’… 최악의 황혼기
55년간 정권 가리지 않고 요직 거쳐
국무총리를 두 번 역임하고 대통령 권한대행까지 지내 ‘관운의 전설’로 불렸던 한덕수 전 국무총리는 21일 내란중요임무종사 혐의 유죄로 징역형을 선고받으며 최악의 황혼기를 보내게 됐다.
1949년생인 한 전 총리는 전북 전주 출신으로 서울대 경제학과 재학 중 행정고시에 합격했다. 그는 이후 경제기획원(재정경제부 전신)에서 첫 공직생활을 시작한 뒤 55년 동안 진보·보수 정권을 가리지 않고 주요 요직에 기용됐다. 김영삼정부에선 청와대 통상산업비서관과 통상산업부 차관을, 김대중정부에선 외교통상부 초대 통상교섭본부장을 맡았다. 특히 노무현정부 땐 국무조정실장과 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 거쳐 38대 국무총리까지 역임했다. 보수 정권에서도 그의 쓰임은 이어졌다. 이명박정부에서 주미 대사로 3년간 일했고, 윤석열 전 대통령은 그를 초대 국무총리로 다시 발탁했다. 그는 3년 가까이 재임하며 87년 민주화 이후 최장수 총리가 됐다.
한 전 총리는 탄핵 국면 대통령 권한대행이 됐지만 국회에서 탄핵소추안이 통과돼 헌정사상 최초의 ‘대통령 권한대행 탄핵’ 기록도 세웠다. 지난해 5월엔 무소속으로 대선에도 뛰어들었다. 국민의힘 지도부가 한밤중 벌인 초유의 대선 후보 강제 교체 작업의 당사자도 한 전 총리였다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사