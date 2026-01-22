삼성전자, 동계올림픽 국가대표 ‘수면 개선 작전’
선수 15명 대상 3개월 프로젝트
갤럭시 통한 최적 수면방법 제시
삼성전자는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 준비하는 국가대표 선수들을 위해 한국스포츠과학원과 협력해 ‘수면 개선 프로젝트’를 진행한다.
21일 삼성전자에 따르면 지난해 11월부터 다음달까지 총 3개월간 진행되는 수면 개선 프로젝트에 쇼트트랙 최민정·김길리 선수, 스노보드 최가온 선수 등 15명의 선수가 참여한다. 국가대표 선수들을 대상으로 갤럭시 모바일 기기를 통해 측정된 수면 데이터를 활용하는 것은 이번이 처음이다.
갤럭시 수면 분석은 ‘렘 수면’, ‘깊은 수면’, ‘얕은 수면’ 등 수면 단계 분석과 함께 ‘잠들기까지 걸린 시간’, ‘수면 중 깨어난 시간’ 등의 수면 데이터와 수면 점수를 제공한다. 해당 데이터를 바탕으로 선수들에게 최적의 수면 방법을 제시해 훈련 효율과 컨디션 회복을 극대화할 예정이다.
김길리 선수는 “이번 연구를 통해 불규칙적인 수면 패턴을 개선하고 더 좋은 컨디션을 유지하고 있다”고 밝혔다. 최승은 삼성전자 MX사업부 모바일마케팅센터 부사장은 “이번 수면 관련 연구는 많은 선수들이 겪고 있는 수면 문제에 주목해 보다 실질적인 도움을 제공하고자 시작됐다”며 “삼성의 기술을 통해 선수들이 편안한 수면을 취하고 최상의 컨디션으로 좋은 결과를 만들어 가길 진심으로 응원한다”고 말했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사