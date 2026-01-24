“생존의 문제”… 희화화에 자라나는 탈모산업

[커버스토리] 숨기고 싶은 탈모

게티이미지뱅크

게티이미지뱅크

남성만 풍성한 머리숱을 꿈꾸는 것은 아니다. 여성들도 탈모 문제엔 과거보다 민감하게 반응하고 있다. 30대 여성 직장인 박모씨는 최근 단골 미용실 디자이너로부터 “머리숱이 적어졌다”는 말을 들은 뒤 ‘탈모 노이로제’에 걸릴 정도로 두피 관리에 신경을 쓰고 있다. 머리카락에 좋다는 오메가3와 비오틴을 챙겨 먹고, 안 바르던 두피 세럼까지 구입했다고 한다. 박씨는 “머리는 사람을 볼 때 가장 먼저 눈에 들어오는 신체 부위라 이미지에 큰 영향을 준다”며 “한번 머리숱이 줄었다는 생각을 하니 거울을 볼 때마다 가르마 부위가 넓어지진 않았는지, 머리를 감고 나면 몇 가닥이 빠졌는지 과민할 정도로 확인하게 됐다”고 말했다.

탈모 치료에 대한 관심이 높아지면서 두피나 모발 관리와 관련된 시장의 규모도 커지고 있다. 특수 카메라로 고객의 두피 상태를 살피고 있는 전문가의 모습. 게티이미지뱅크

탈모 치료제를 뿌리고 있는 한 남성의 모습. 게티이미지뱅크