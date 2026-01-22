블랙핑크 제니가 사랑한 ‘카피바라’에 어드벤처 통대관까지… 롯데월드 신규 볼거리·즐길거리

거대하지만 무해한 ‘카피바라’
롯데월드 아쿠아리움에 행복한 기운을 가져다 줄 새로운 동물 친구 ‘카피바라’가 찾아왔다. 잘 알려지지 않았던 이 동물은 걸그룹 블랙핑크 멤버 제니 덕분에 이름을 떨쳤다. 제니의 첫 솔로 정규 앨범 ‘루비’의 타이틀곡 ‘라이크 제니’ 뮤직비디오는 한 마리 동물을 클로즈업하는 장면으로 끝난다.
남아메리카에 주로 서식하는 카피바라는 설치류 중 가장 몸집이 크다. 성체의 몸길이는 1m, 몸무게만 60㎏에 달한다. ‘카피바라’라는 이름은 인디오 언어로 ‘초원의 지배자’라는 의미를 지녔다. 하지만 커다란 덩치와 이름의 강인한 의미와 달리 카피바라는 온순한 성격에 여러 동물들과도 잘 어울릴 만큼 폭 넓은 친화력까지 갖춘 것으로 알려져 ‘힐링 동물’로 통한다.
특히 편안함과 진정성 어린 공감을 주제로 하는 ‘무해한 콘텐츠’가 대중으로부터 사랑받는 트렌드와 맞물리며 카피바라는 더욱 주목받고 있다. 실제 소셜미디어를 중심으로 카피바라 특유의 여유로운 표정과 느긋한 행동들을 소개하며 공감을 유도하는 콘텐츠들을 쉽게 찾아볼 수 있다.
물속에서 시간을 즐긴다는 점도 카피바라의 주요 생태적 특성 중 하나다. 카피바라는 발가락 사이에 물갈퀴가 발달해 있어 수영과 잠수에 능하다. 이에 지하 1층에 위치한 카피바라 수조는 카피바라가 편안하게 지낼 수 있도록 생태적 특성을 최대한 반영해 꾸며졌다. 수영은 물론 잠수까지 가능한 적당한 깊이의 수조와 편안한 휴식을 취할 수 있는 전용 공간까지 갖췄다. 앞으로 전담 아쿠아리스트가 주기적인 건강검진과 영양관리 등을 통해 새로운 환경에 적응할 수 있도록 노력할 예정이다.
롯데월드 아쿠아리움은 카피바라의 행동 특성을 누구나 쉽게 이해할 수 있게 할 뿐 아니라 매력까지 자연스럽게 소개하는 신규 생태설명회를 기획해 특별한 관람 경험을 제공할 계획이다. 생태설명회는 카피바라와의 신체적 접촉을 최소화하며 먹이 주기 프로그램, 관찰 중심 콘텐츠로 구성했다. 또 카피바라 포토존과 카피바라 관련 특별 식음 메뉴, 귀여운 모습의 카피바라 관련 상품들까지 도입해 관람의 재미를 더했다.
오직 한 커플만을 위한 어드벤처
수많은 영화와 드라마 속에서 남녀 주인공이 사랑을 표현하며 ‘로맨스 성지’로 자리잡은 롯데월드 어드벤처가 경품 행사 ‘FOREVER MOMENTS on White day’를 오는 24일부터 2월 22일까지 진행한다. 사이버트럭 경품 행사에 이어 두 번째로 진행하는 이번 초대형 경품 행사는 ‘둘만이 간직할 수 있는 꿈같은 밤’을 콘셉트로, 커플에게 평생 기억에 남을 특별한 순간을 선사하기 위해 기획됐다.
3월 14일 화이트데이 당일 밤 롯데월드 어드벤처는 온전히 한 커플만의 것이 된다. 실내 놀이기구 중 당첨자가 희망하는 10개의 기종이 운행되며 공연과 캐릭터 포토타임도 진행된다. 또 평소 사람들로 북적이던 ‘인증샷 명소’ 회전목마 앞에서 둘만의 기념사진도 남겨볼 수 있다. 이밖에 당첨자 희망 시 프러포즈 등 로맨틱한 서프라이즈 이벤트를 지원해 잊지 못할 순간을 선사할 예정이다. 이날 행사는 오후 10시30분부터 다음 날 오전 1시까지 진행된다.
이번 경품 행사에 응모하기 위해서는 롯데월드 어드벤처 1층 위니비니 광장에 위치한 타이머 게임 ‘Love is timing’(사랑은 타이밍)에 도전하면 된다. 타이머를 3.14초에 정확히 맞춘 고객에게는 응모권과 함께 소정의 선물을 제공한다. 맞추지 못한 고객에게도 응모권을 증정하니 부담 없이 참여해 보자. 타이머 게임은 경품 행사 기간 중 오전 10시30분부터 오후 7시30분까지 운영되며 해당 기간 어드벤처를 방문한 누구나 참여할 수 있다.
1등 1명에게는 화이트데이 밤 어드벤처를 즐길 수 있는 특별한 기회와 황금 로티 5돈을, 2등 2명에게는 시그니엘 숙박권을 증정한다. 2월 27일 롯데월드 공식 유튜브 채널에서 라이브 방송을 통해 당첨자를 추첨한다. 관련 자세한 내용은 롯데월드 홈페이지 및 소셜미디어를 참고하면 된다.
