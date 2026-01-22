이색적이고 독특한 볼거리 많은 충북 음성… 외적 막던 산성·봉수대, 이제는 눈호강에 마음 힐링~

올해는 말띠 해다. 말과 관련된 여행지를 찾으면 말의 귀를 닮은 전북 진안의 마이산이 주로 떠오른다. 잘 알려지지 않았지만 충남 금산과 충북 음성에도 마이산이 있다. 음성은 여행 목적지로는 별로 선호되지 않는 곳이다. 얼핏 볼 것이 별로 없다고 여겨지지만 자세히 들여다보면 독특한 볼거리가 여럿 있다. 잔잔하지만 제법 갖춘 여행지다.
먼저 음성군 삼성면 양덕리에 있는 마이산이다. 차령산맥의 한 줄기로 경기도 안성시 일죽면 금산리와 이천시 율면 산양리 일대에 걸쳐 있는 해발 472m의 높지 않은 산이다. 외적의 침입을 살피는 산이라는 뜻에서 ‘망이산(望夷山)’이라 불리다가 지금은 ‘마이산(馬耳山)’으로 이름을 굳혀가고 있다. 신증동국여지승람, 해동지도, 여지도, 1872년 지방지도 등에 망이산이 등장한다.
이곳에 망이산성이 있다. 음성군과 경기도 안성시에 걸쳐 있어 두 지역의 기념물로 지정된 독특한 이력을 갖는 산성이다. 이 산성은 산 정상을 둘러싼 테뫼식과 계곡을 두른 포곡식의 형태가 결합한 구조다. 테뫼식 산성인 내성은 삼국시대에 만들어졌고, 포곡식 산성인 외성은 통일신라시대에 만들어진 것으로 추정된다. 내성은 동서로 길쭉한 직사각형 형태로 총 둘레는 약 350m다. 내성에는 조선시대에 만들어진 마이산 봉수대가 있다. 외성의 전체 둘레는 2080m다. 성벽은 대부분 무너졌고 사람의 발길이 적은 곳에만 일부 남아 있다. 남서쪽에 있는 성벽 일부와 치성 두 곳이 복원돼 있다. 성벽 위로 팔각정자도 조성돼 있다. 성벽 옆에는 미호강(옛 미호천) 발원지도 있다.
마이산 봉수대는 터만 남아 있다. 내지봉수로 동쪽에 있는 가섭산 봉수와, 서쪽으로는 건지산 봉수와 연결된다. 봉수대는 동서 길이 23.5m, 남북 길이 12.5m 규모다. 봉수대의 평면 형태가 대부분 원형이나 타원형인 것과 달리 직사각형인 것이 특징이다. 조선시대 봉수노선의 제2로 직선봉수인 가섭산 봉수와 간선봉수인 진천 소울산봉수를 받아 건지산을 거쳐 한양에 이르도록 하는 길목에 있다.
마이산 봉수대로 신호를 보내던 가섭산은 음성의 진산이다. 음성군 음성읍과 충주시 신니면에 걸쳐 있는 해발 710m 산이다. 정상에는 중계탑이 우뚝 솟아 있고 그 주변에 봉수대가 있다. 그 아래 가섭정이 있다. 음성읍내를 한눈에 내려다보는 조망터이자 일몰 명소다.
가섭산 아래 봉학골이 있다. 삼색길로 나뉘어 ‘산의 길’ ‘물의 길’ ‘꽃의 길’이라는 주제로 꾸며진 길도 마련돼 있다. ‘산의 길’은 봉학골산림욕장의 계곡을 따라 오르는 완만한 산책길이다. 봉학골산림욕장은 약 20만㎡의 넓은 산림욕장으로 조각공원, 맨발 숲길, 자연학습장, 산책로를 갖춰 가족 단위 방문객의 나들이 장소로 제법 인기가 좋다. ‘물의 길’은 용산저수지 쑥부쟁이 둘레길이라고도 한다. 이 둘레길은 인적이 드물어 고즈넉한 호숫길을 조용히 거닐기에 좋다. ‘꽃의 길’은 봉학골정원과 가섭산 임도에 이르는 길을 일컫는다. 봉학골 정원은 33㏊에 이르는 대지에 철 따라 피는 꽃을 감상할 수 있는 이벤트 정원, 소나무 숲인 솔바람 정원 등 다양한 주제로 조성돼 있다. 계절에 따라 피는 다양한 꽃과 나무, 임도 주변의 야생화를 감상할 수 있다.
가섭산 가까운 곳에 있는 수정산은 음성 주민들의 뒷동산이다. 이곳에 수정산성이 있다. 산의 꼭대기에서 음성 쪽은 5m 아래, 비산리 쪽은 20m 정도 아래를 돌아가면서 돌로 쌓은 테뫼식 산성이다. 이곳에 오르면 음성읍이 한눈에 들어오고 산 사이에 펼쳐진 너른 들이 시원하다.
이제 음성의 이색 볼거리를 찾아간다. 대소면에 위치한 변기 테마 ‘바스엑스포’다. 타일, 욕조, 세면대, 변기, 수전 등 욕실과 관련된 모든 자재 및 용품들이 전시돼 있다. 건물 외벽에 줄지어 달린 형형색색의 변기, 그리고 마당 가득 진열된 욕실 용품들이 이채롭다. 이곳의 대표 이미지이자 포토존이다. 바스엑스포 내에 카페 ‘라바크로(LAVACRO)’가 있다. 의자와 테이블 등 내부 인테리어를 욕실 타일과 각종 용품들로 구성해 놓은 테마 카페다.
다음은 생극면에 자리한 ‘큰바위얼굴 조각공원’이다. 들어서면 길게 늘어선 인물 조각들이 맞이한다. 세종대왕과 역대 대통령, 링컨·간디 같은 정치 지도자, 그리고 존 레넌과 베토벤에 이르기까지 인류의 역사에 이름을 남긴 수많은 얼굴이 큰 조각상으로 서 있다. 부지는 무려 17만평. 세계 각국의 위인 1000여명이 테마별로 돌 속에 얼굴을 내놓고 있다. 얼굴의 높이는 평균 3m, 무게는 30t에 달한다. 하나하나 찾아보는 재미가 있다.
감곡면에 있는 철 박물관도 음성의 자랑이다. 수장고, 작업실, 연구실, 도서실을 갖추고 있다. 실내 전시장은 철의 탄생, 철의 제조, 생활 속의 철, 철의 재활용, 철의 역사, 철과 예술 등을 일목요연하게 소개하고 있다.
여행메모
동의보감 전시 한독의약박물관
기업체 방문 체험 ‘팩토리 투어’
충북 음성은 수도권에서 가깝다. 중부고속도로나 중부내륙고속도로를 이용하면 쉽게 접근할 수 있다. 중부고속도로 대소나들목(옛 음성나들목)에서 5분 거리에 우리나라 최초의 기업박물관인 한독의약박물관이 있다. 1964년 개관해 허준의 동의보감을 비롯해 보물로 지정된 ‘언해태산집요’, ‘의방유취’ 등 동서양 의·약학 유물 1만여점을 전시하는 전문의약박물관이다.
음성은 ‘팩토리 투어’로 이름나 있다. 기업체를 방문해 제품 생산 과정을 둘러보고 다양한 체험 행사를 해볼 수 있는 이색적인 산업관광 프로그램이다. ‘팩토리 투어 센터’는 한독의약박물관 인근에 위치한다. 한독, 사옹원, 볼빅, 코리아크래프트브류어리, 인터바스, 풀무원, 우리와, CJ푸드빌 등 지역 대표 기업들이 참여하고 있다.
음성=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
