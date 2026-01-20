재판부 “계엄 선포, 내란 실행 착수”… ‘폭동’ 해석 길 열어
尹 체포방해 1심 판결문 보니
공수처 수사권 인정 “신속성 필요”
사후 서명 긴급성 주장엔 “모순”
윤석열 전 대통령 체포방해 혐의 사건 1심에서 징역 5년을 선고한 재판부가 12·3 비상계엄 선포가 내란죄 실행의 착수로 평가될 여지가 있다고 판단한 것으로 드러났다. 윤 전 대통령이 수사·재판 과정에서 문제 삼았던 고위공직자범죄수사처(공수처)의 수사권도 인정됐다.
20일 국민일보가 확보한 222쪽 분량 판결문에 따르면 서울중앙지법 형사35부(재판장 백대현)는 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 혐의 1심 판결문에 “이 사건 계엄 선포가 계엄군의 배치 및 포고령 등 후속 조치와 불가분하게 이어져 내란죄의 실행 착수로 평가될 여지가 있다”고 판시했다. 12·3 비상계엄이 내란 행위에 해당하는지에 대한 명시적인 언급은 피하면서도 계엄 선포와 그 후속 조치를 내란죄 성립 요건인 ‘폭동’으로 해석할 여지가 있다고 본 것이다.
판결문에는 공수처의 내란죄 수사에 절차적 흠결이 없다고 판단한 근거도 자세히 담겼다. 내란죄가 공수처의 ‘직접 수사’ 대상 범죄에 해당하지는 않지만 공수처 수사 대상인 대통령 직권남용 범죄와의 관련성을 인정할 수 있다고 봤다. 재판부는 “수사 과정에서 자연스럽게 피고인의 내란우두머리 혐의가 드러날 수밖에 없는 점, 내란우두머리 범죄의 특성상 신속한 수사를 통해 정의를 실현할 필요가 있다는 점” 등을 고려했을 때 관련성이 인정된다고 밝혔다.
재판부는 계엄 선포같이 긴급한 경우 사후 부서(서명)가 가능하다는 윤 전 대통령 측 주장은 “모순된다”고 지적했다. 윤 전 대통령 주장대로 비상계엄이 평화적 ‘메시지 계엄’이었다면 국무위원들에게 계엄 선포 전 부서를 받지 못할 만큼 긴급성 및 보안성이 필요한 상황이 존재했다고 볼 수 없다는 것이다.
나아가 사후 선포문을 46년 전 전두환 신군부 세력이 발표한 계엄 선포문과 비교하며 선포문으로서 실체를 갖는다고도 했다. 재판부는 “이 사건 선포문은 1980년 5월 17일 자 계엄 선포문 및 1980년 10월 16일 자 계엄 선포문과 그 제목, 내용, 구조와 형식 등이 매우 흡사하다”며 “계엄을 선포한다는 뜻을 공고하면서 계엄의 종류와 일시, 지역, 계엄사령관 등을 안내하는 선포문의 성격을 갖는다”고 했다.
사후 선포문 폐기 혐의 판단에서는 강의구 전 대통령실 부속실장이 지난해 2월 헌법재판소에 제출한 진술서가 주요 근거로 사용됐다. 재판부는 강 전 실장이 헌재에 제출한 진술서 내용 중 “(2024년) 12월 10일 피고인(윤 전 대통령)에게 이를 보고하고 문서를 폐기했다”는 내용을 언급했다.
판결문에는 윤 전 대통령 체포영장 집행 직전인 2024년 12월 말 김건희 여사와 김성훈 당시 대통령경호처 차장이 나눈 텔레그램 메시지도 담겼다. 김 여사는 김 전 차장에게 “브이(윤 전 대통령)는 살짝 걱정을 하십니다”라고 말했고, 김 전 차장은 “현행 경호법상 충분히 막을 수 있습니다”라고 답했다. 재판부는 이를 정당한 체포영장 집행을 사전에 막으려고 계획한 정황으로 봤다.
성윤수 윤준식 기자 tigris@kmib.co.kr
