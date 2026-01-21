[단독] “한나라당 시절부터 접근… 코로나 곤경 처하자 보수 더 의존”

前 청년부 임원 “2004년 가입 명령

국민의힘 집단 당원 가입 의혹을 받고 있는 신천지가 2000년대 초부터 보수 정당에 접근했다는 주장이 제기됐다. 사진은 2020년 3월 2일 경기도 가평 평화연수원에서 신천지 교주 이만희씨가 코로나19 사태 관련 입장을 발표하는 모습. 뉴시스

신천지의 국민의힘 집단 당원 가입 의혹이 불거진 가운데 신천지가 2004년쯤부터 보수 정당에 접근해 유착관계를 맺어 왔다는 주장이 제기됐다. 신천지 수뇌부가 국민의힘 전신인 한나라당 시절부터 조직적인 당원 가입을 지시해 왔고, 그 대가로 각종 현안을 해결했다는 취지다. 특히 2020년 ‘코로나19’ 사태 때 경기지사였던 이재명 대통령의 강제 역학조사 등으로 곤경에 처한 것을 계기로 보수 진영과의 이런 관계가 더욱 공고화됐다는 분석도 나온다.



신천지 부산 야고보지파 청년부 임원을 지낸 A씨는 20일 신천지 수뇌부가 한나라당 시절부터 조직적 당원 가입을 강요했다고 주장했다. A씨는 국민일보와의 통화에서 “2004년 신천지에 들어갔고 얼마 지나지 않아 한나라당 당원 가입을 하라는 명령이 내려왔다”며 “개인 의사와는 전혀 상관없이 예배 직후 현장에서 집단 가입이 이뤄졌다”고 말했다. 그는 “‘신천지 교주 이만희씨가 지지하는 정당을 지지하는 게 뭐가 잘못이냐’는 논리가 자연스럽게 받아들여졌다”며 “지금 표현하자면 가스라이팅에 가까웠다”고 덧붙였다.



집단 당원 가입 등을 통한 보수 정당 지원의 대가는 신천지 내 각종 현안 해결이었다는 게 관계자들의 주장이다. 이씨 측근 그룹에 속했던 B씨는 “당시 과천 종교시설 용도변경 문제나 이씨의 각종 행정·사법적 사안 등이 신천지 현안으로 떠올랐는데 이와 관련된 것 같다”고 말했다.



신천지를 탈퇴한 관계자들은 신천지가 보수 진영에 더욱 가까워진 배경으로 2020년 코로나19 사태를 꼽는다. 이 대통령은 2020년 2월 당시 경기지사 시절에 신천지가 방역 당국의 조사에 응하지 않자 가평 신천지 시설에 찾아가 ‘현행범 체포 가능성’을 언급했고, 이씨의 검체를 채취한 바 있다. 더불어민주당을 중심으로 신천지 ‘강제수사’ 주장이 쏟아지던 시기였다. B씨는 “‘감정적으로나 체질적으로 (민주당은) 맞지 않는다’는 인식이 내부에 강했다”며 “다른 정당은 지원하지 말고 무조건 국민의힘 쪽으로 하라는 식이었다”고 강조했다.



이에 신천지의 정교유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부는 신천지의 정치권 로비 등이 코로나19 훨씬 이전부터 시작됐을 가능성을 열어두고 수사를 진행 중이다. 이미 합수본은 2007년 대선에 앞서 열린 한나라당 경선 때부터 조직적인 당원 가입 지시가 있었다는 진술을 신천지 지파장 출신인 최모씨로부터 확보했다. 합수본은 전날 조사 과정에서 신천지 측이 김무성 전 새누리당 대표와 권성동 전 의원 등 야권 인사들과 접촉했다는 내용이 담긴 녹취록도 확인한 것으로 알려졌다.



신천지 측은 여러 의혹 제기와 합수본 수사에 반발했다. 성명서를 내고 “신천지는 국민의힘, 민주당을 포함한 어떤 정당에 대해서도 당원 가입이나 정치 활동을 지시한 사실이 없다”며 “조직적인 선거개입은 구조적으로도, 사실상으로도 존재할 수 없다”고 밝혔다.



박재현 김동규 기자 jhyun@kmib.co.kr



