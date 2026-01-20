李 대통령 ‘가덕도 피습사건’ 테러 지정

정부, 추가 진상규명 실시키로

경찰은 배후세력 등 수사 착수

더불어민주당 이재명 대표를 흉기로 찌른 혐의로 구속영장이 청구된 피의자 김모씨가 2024년 1월 4일 오후 부산 연제구 연제경찰서에서 나와 구속전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

정부가 이재명 대통령의 더불어민주당 대표 시절 발생한 ‘가덕도 피습 사건’을 테러로 지정하고 추가 진상규명에 착수하기로 했다. 국가가 특정 사건을 테러로 공식 지정한 건 2016년 테러방지법 마련 후 10년 만이다.



김민석 국무총리 주재로 20일 정부서울청사에서 열린 제22차 국가테러대책위원회는 가덕도 피습 사건의 테러 지정 여부와 2026년 국가대테러활동 추진계획을 심의·의결했다.



가덕도 피습 사건의 테러 지정은 진상 규명이 필요하다는 김 총리 판단에 따라 대테러합동조사팀을 가동한 결과다. 합동 조사 결과 이 사건은 테러방지법상 테러의 구성요건을 충족했다. 위원회는 관계기관 의견, 법리적 해석 등을 종합해 이를 테러로 지정하고 진상규명을 추가로 실시하기로 했다. 선거기간 주요 인사 신변 보호 강화 등 유사 사건 재발 방지 대책도 마련한다.



이에 따라 경찰은 태스크포스(TF)를 구성해 수사에 착수했다. 배후·공모 세력 등 축소·은폐 여부, 윤석열정부 시절 테러 미지정 경위, 초동 조치 과정에서 증거인멸 여부 등이 수사 대상이다.



김 총리는 가덕도 피습사건에 대해 “K-민주주의의 나라, 대한민국에서는 있어서는 안 될 일”이라며 “앞으로 정부는 K-민주주의를 위협하는 각종 테러로부터 안전한 대한민국을 만들기 위해 대테러체계를 전반적으로 살펴보고 보완할 것”이라고 밝혔다.



관계부처는 이번 회의에서 올해 대테러활동 추진계획도 발표했다. 테러대응체계 혁신, 각급 테러대책협의회 등 협의체 운영 활성화, 대드론시스템 구축·보완, 밀라노-코르티나 동계올림픽 등 국내외 국가 주요행사 10건에 대한 대테러 안전활동 실시 방안이 담겼다.



최예슬 임송수 기자 smarty@kmib.co.kr



