시사 전체기사 [포토] 마지막 졸업 사진 입력:2026-01-20 21:06

졸업생과 가족이 20일 부산 사상구 괘법초등학교에서 열린 졸업식에서 기념사진을 찍고 있다. 이 학교는 저출산 및 학령인구 감소 등으로 인근 학교와 통폐합될 예정이다.연합뉴스