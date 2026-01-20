시사 전체기사

[포토] 마지막 졸업 사진

입력:2026-01-20 21:06
공유하기
글자 크기 조정

졸업생과 가족이 20일 부산 사상구 괘법초등학교에서 열린 졸업식에서 기념사진을 찍고 있다. 이 학교는 저출산 및 학령인구 감소 등으로 인근 학교와 통폐합될 예정이다.

연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
금 한 돈 100만원 목전…자고 일어나면 오르는 ‘골드러시’
‘폐암 제쳤다’…최초로 남성 1위 오른 ‘이 암’
“빈집인줄 알았다”…나나 자택 침입 30대 혐의 부인
벽에 쓴 ‘사랑한다’…폼페이 유적지서 낙서 추가 발견
납 중독으로 숨진 50대…원인은 20년 사용한 ‘이것’
“과장되기 싫어요”… 공공기관 씁쓸한 승진 기피 문화
[단독] 이만희 경호원 출신 A씨 “신천지, 총선 전 국민의힘 당원 가입”
영끌족 ‘내집 마련’ 조바심에… 고가 → 중저가 신고가 비중 ↑
국민일보 신문구독