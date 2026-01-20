시사 전체기사 [포토] ‘두쫀쿠’ 이벤트 진행 입력:2026-01-20 21:38 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 한 모델이 20일 롯데백화점 부산본점에서 ‘두쫀쿠’(두바이쫀득쿠키)를 소개하고 있다. 두쫀쿠 열풍이 불면서 롯데백화점은 점포별로 다양한 이벤트를 진행한다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “과장되기 싫어요”… 공공기관 씁쓸한 승진 기피 문화 2 [단독] 李대통령 “돈·힘 있는 사람 봐주는 것도 문제” 3 인천공항공사 사장 “대통령실, 인사 말라 압박해” 주장 4 이혜훈은 앉아보지도 못한 ‘이혜훈 청문회’ 5 李 “혹시 반명입니까” 鄭 “친명이고, 친靑 입니다” 해당분야별 기사 더보기 1 증시에 먼저 온 로봇시대… 회사 이름에 ‘로봇’ 넣자마자 상한가 2 영끌족 ‘내집 마련’ 조바심에… 고가 → 중저가 신고가 비중 ↑ 3 자고 일어나면 오르는 금값…금 한 돈 100만원 목전 4 코앞에 온 5000피… 부익부 빈익빈 극심 5 국방 예산은 정부 뒷주머니? 이월액 47%가 국방부 몫이었다 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 이만희 경호원 출신 A씨 “신천지, 총선 전 국민의힘 당원 가입” 2 ‘폐암 제쳤다’…최초로 남성 1위 오른 ‘이 암’ 3 “빈집인 줄 알았다”…나나 자택 침입 30대 혐의 부인 4 [단독] ‘서울시장, 경기지사-국(힘)’ 텔레그램… 신천지, 22년 지선 ‘국힘’ 지원했나 5 서해 피격 유족 “‘살려달라’ 감청하고도 방치… 특검해야” 해당분야별 기사 더보기 1 벽에 쓴 ‘사랑한다’…폼페이 유적지서 낙서 추가 발견 2 납 중독으로 숨진 50대…원인은 20년 사용한 ‘이것’ 3 독도 왜곡 온상 ‘오키섬’, 다케시마 그려진 술잔 버젓이 판매 4 “개 썰매 두 대뿐” “돈 더 내라”… 다시 드러난 트럼프의 ‘나토’ 경시 5 위고비·마운자로 열풍에 웃는 美 항공사…왜? 해당분야별 기사 더보기 1 유럽 뒤흔든 코리안리거… 황인범·정우영, 나란히 득점 2 이제훈 “‘모범택시’는 내 대표작… 힘든 일상 속 통쾌함 전해” 3 ‘흑백요리사’ 시즌3 확정…4인1조 식당 대결 4 마지막 콘서트 투어 나선 임재범… 눈물 훔치는 관객도 5 마지막 콘서트 투어 임재범 “여러분 덕분에 여기까지 왔다” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘휠체어 투혼’ 바이올리니스트 임현재, 미국서 국제 콩쿠르 우승 2 “한번 다 태워보자는 마음으로 재출연 결심해” 3 치아 줄어들수록 치매 위험 커져… 양치질부터 제대로 4 매 끼니 차려야 하는 주부들이 주의할 ‘이 질환’ 5 “이름 붙이면 팔린다”… TV 예능 끝나자 셰프 협업 ‘열풍’ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 부천 금은방 강도살인범 ‘김성호 머그샷’ 공개 인천공항공사 사장 “대통령실, 인사 말라 압박해” 주장 “빈집인줄 알았다”…나나 자택 침입 30대 혐의 부인 [단독] 李대통령 “돈·힘 있는 사람 봐주는 것도 문제” 신규 상장사 1조원대 주식 거부 탄생 증시에 먼저 온 로봇시대… 회사 이름에 ‘로봇’ 넣자마자 상한가 “과장되기 싫어요”… 공공기관 씁쓸한 승진 기피 문화 달러 비싸도 美…서학 개미 투자액 250조원 넘겼다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요