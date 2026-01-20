시사 전체기사

[포토] ‘두쫀쿠’ 이벤트 진행

입력:2026-01-20 21:38
공유하기
글자 크기 조정

한 모델이 20일 롯데백화점 부산본점에서 ‘두쫀쿠’(두바이쫀득쿠키)를 소개하고 있다. 두쫀쿠 열풍이 불면서 롯데백화점은 점포별로 다양한 이벤트를 진행한다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
부천 금은방 강도살인범 ‘김성호 머그샷’ 공개
인천공항공사 사장 “대통령실, 인사 말라 압박해” 주장
“빈집인줄 알았다”…나나 자택 침입 30대 혐의 부인
[단독] 李대통령 “돈·힘 있는 사람 봐주는 것도 문제”
신규 상장사 1조원대 주식 거부 탄생
증시에 먼저 온 로봇시대… 회사 이름에 ‘로봇’ 넣자마자 상한가
“과장되기 싫어요”… 공공기관 씁쓸한 승진 기피 문화
달러 비싸도 美…서학 개미 투자액 250조원 넘겼다
국민일보 신문구독