빠르게 북상한 ‘취업남방한계선’… 청년층 ‘쉬었음’ 악순환
[이슈 분석]
KDI·한은 보고서 분석해보니…
청년 구직자의 ‘취업 남방 한계선’이 굳건하다. 지방에서 직장생활을 하지 않겠다는 의지가 반영된 표현이다. 반도체는 경기도 기흥·용인, 정보통신(IT)·연구개발(R&D) 업종은 판교 라인이 마지노선이다. 남방 한계선은 지방에 양질의 일자리가 급감하며 북상하는 추세다.
청년 취업 한계선과 청년층 일자리 미스매치, ‘쉬었음’ 청년의 증가는 모두 큰 고리로 얽혀 있다. 수도권과 비수도권의 경제적 악순환이라는 굴레다. 지역 간 생산성 격차가 수도권 쏠림을 키우고, 지방 제조업 붕괴가 일자리 증발과 청년층 구직 포기를 유발한다. 국민일보는 20일 한국개발연구원(KDI)과 한국은행 보고서를 토대로 그 인과관계를 분석했다.
‘취업 북상’은 청년층 입장에선 철저히 경제적 생존을 위한 선택이다. 고임금과 좋은 일자리를 만드는 지역별 ‘경제적 생산성’ 차이가 이런 해석을 뒷받침한다. KDI에 따르면 2005~2019년 수도권의 생산성이 20.0% 늘어날 때 비수도권은 12.1% 증가에 그쳤다. 생산성 격차가 수도권이 인구를 빨아들이는 핵심이라는 진단이다. 전체 인구 중 수도권 비중은 2019년 49.8%에서 지난해 말 51.0%로 늘었다. 수도권과 비수도권 간 인구 격차는 역대 최대인 104만명까지 벌어졌다.
2010년대 주요 제조업 도시의 쇠퇴도 결정적 분기점으로 꼽힌다. 당시 수도권이 반도체와 IT 첨단 산업으로 달려갈 때 경남 거제, 경북 구미, 전남 여수 등 지방 제조업 거점은 조선업 불황과 자동차 산업 구조조정, 철강 산업 침체 직격탄을 맞았다.
지역 제조업 도시가 무너지지 않았다면 결과는 어땠을까. 김선함 KDI 연구위원은 “지금의 수도권 집중 추세가 어느 정도 반전됐을 것”이라고 분석했다. 거제·구미·여수 등 12대 지방 산업도시 생산성이 2010년대 수준을 유지했다고 가정하면 수도권 인구 비중은 2019년 기준 49.8%로 실제보다 2.6% 포인트 낮아진다. 생산성이 전국 평균(14%)만큼 됐더라도 수도권 인구 비중은 43.3%까지 떨어진다. 김 연구위원은 “더도 말고 덜도 말고 전국 평균만 돼도 달라졌을 것”이라고 말했다.
청년들은 수도권을 향하거나 지역에서 상대적으로 열악한 일자리를 선택해야 하는 갈림길에 서 있다. 전북 출신 대학생 김선호(가명)씨는 “지역에는 교사, 공무원, 은행원 딱 세 가지 길밖에 없다”고 말했다. 취업 경쟁에서 밀려난 청년은 ‘쉬었음’ 상태로 몰린다. 구직 활동을 하지 않는 쉬었음 청년(20~34세) 비중은 지난해 22.3%였다.
쉬었음 청년에게도 다른 선택지가 있을 수 있다. 그들의 눈높이 자체가 높지 않다. 한은 조사국 분석 결과, 쉬었음 청년의 희망 연봉(유보임금)은 평균 3100만원으로 청년 구직자와 차이가 없었다. 희망 직장도 중소기업(48.0%)이 1순위였다. 대기업(17.6%)이나 공공기관(19.9%)보다 높았다. 한은은 “미취업 청년보다 쉬었음 청년 눈높이가 오히려 낮았다. 일자리 기대치가 낮음에도 노동시장 진입에 어려움을 겪는 것”이라고 했다.
지역 쇠퇴와 청년 고용의 악순환 고리를 끊을 해법은 없을까. KDI는 “모든 지역을 살릴 수는 없다. 부산, 대전 등 지역 거점도시에 선별적 투자를 집중해야 한다”고 강조했다. 한은은 “기업이 신규 채용을 두려워하지 않도록 고용 경직성 완화 및 정책 예측 가능성을 높여야 한다”고 제언했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
