“추워도 너무 춥다”… 서울 체감 -18도
북극발 한파 주말까지 이어져
정부, 야외작업 최소화 등 권고
20일 서울 아침 최저기온이 영하 11.8도까지 떨어지며 이번 겨울 가장 강력한 한파가 시작됐다. 북극발 찬 공기가 한반도에 불어닥친 이번 추위는 주말까지 이어질 전망이다. 실외 활동을 피하기 어려운 택배·배송 노동자와 고령층을 중심으로 한파 피해가 집중될 수 있다는 우려가 나온다.
기상청에 따르면 이날은 서울 기준으로 지난 30년 사이 두 번째로 추운 대한(大寒)이었다. 1996년 이후 기온이 가장 낮은 대한은 2004년 1월 21일로 영하 16도였다.
추위는 21일에도 이어진다. 기상청은 주요 도시 최저기온을 서울 -13도, 인천 -14도, 대전 -11도, 광주 -6도, 대구 -9도, 부산 -5도로 예보했다. 서울의 경우 가장 추울 때 체감온도가 -18도까지 내려간다. 낮 최고기온도 -5도로 종일 영하권에 머무를 전망이다. 바람도 거세 추위를 더할 것으로 예상된다. 기상청은 “전국적으로 순간 풍속 시속 55㎞ 안팎의 강풍이 불겠다”고 밝혔다. 한파는 서울 아침 최저기온 -14도로 예상되는 22일을 정점으로 주말까지 이어질 전망이다.
이번 한파는 -35도를 밑도는 북극의 찬 바람이 서고동저(서쪽 고기압과 동쪽 저기압) 기압계를 타고 한반도로 불어왔기 때문이다. 여기에 북극의 해빙이 줄어든 영향으로 대기 상공에 기류를 막는 흐름(블로킹)이 발생하면서 찬 바람이 한반도 상공에서 빠져나가지 못하고 있다는 분석이다.
실외 활동 종사자들은 강추위에도 일손을 놓지 못하고 있다. 이날 서울지하철 6호선 고려대역 인근에서 만난 배달라이더 김의진(28)씨는 “장갑을 꼈는데도 손에 감각이 없다. (주문을 확인하는) 스마트폰도 계속 방전되고 있다”고 말했다. 택배노동자 김모(60)씨는 “평소라면 하루 600개까지 배송했지만 오늘은 너무 추워서 배송량을 400개로 줄였다”고 했다.
정부는 한파 피해에 신경을 곤두세우고 있다. 고용노동부는 건설 현장에서 야외 작업을 최소화할 것을 권고했다. 보건복지부도 노숙인·쪽방 주민 보호대책 점검 회의를 개최했다.
이정헌 이찬희 기자 hlee@kmib.co.kr
