“AI로 돈 벌었다” 세계서 이런 기업 30% 불과
PwC 95개국 CEO 4454명 설문
전사적 AI 전환이 성패 좌우
전 세계 기업이 인공지능(AI)에 대규모 투자를 쏟아붓고 있지만, AI 도입으로 추가 매출을 창출한 기업은 30% 수준에 불과한 것으로 나타났다. 상당수가 AI를 시범 운영하는 단계에 머물러 있어 기업 간 격차가 더욱 커질 것이라는 분석이 나온다.
삼일PwC는 이러한 내용이 담긴 ‘제29차 연례 글로벌 CEO 설문조사’ 결과 보고서를 20일 발표했다. AI를 주제로 진행된 이번 조사는 95개국 최고경영자(CEO) 4454명을 대상으로 진행됐다.
조사 결과 최근 1년간 AI 도입으로 추가 매출을 창출했다고 응답한 CEO는 30%였다. 비용 절감 효과를 경험한 기업은 26%로 집계됐다. 매출 증가와 비용 절감을 동시에 달성한 기업은 12%에 불과했다. 절반 이상(56%)은 AI를 도입했음에도 별다른 재무 효과를 보지 못했다고 답했다.
AI 활용 수준도 여전히 제한적이었다. AI를 광범위하게 사용하고 있다는 응답은 각 영역별로 ‘수요창출’ 22%, ‘지원 서비스’ 20%, ‘자사 제품·서비스·고객 경험’ 19% 등이었다. 반면 AI로 매출·비용 성과를 동시에 거둔 선도 기업은 44%가 제품·서비스·고객 경험 영역에 AI를 광범위하게 활용하고 있는 것으로 조사됐다. AI 수익률 격차와 거시경제 변동성 등이 겹치면서 향후 1년간 자사의 매출 성장을 확신한다는 응답은 30%에 그쳤다.
이런 환경에서도 CEO들은 혁신을 성장의 필수 요소로 인식했다. 42%가 최근 5년간 새로운 분야에서 사업 경쟁을 시작했다고 답했고, 주요 인수합병을 계획하는 기업 중 44%는 기존 업종 외 투자를 검토한다고 했다.
모하메드 칸데 PwC글로벌 회장은 “AI 관련 기업 간 격차가 기업의 신뢰도와 경쟁력에서 가시적으로 나타나기 시작했다며 “올해는 AI가 기업의 미래를 결정하는 결정적인 한 해가 될 것이며 행동에 나서지 않는다면 격차는 빠르게 확대될 것”이라고 강조했다.
윤훈수 삼일PwC 대표이사는 “한국 기업들은 관세 압박과 글로벌 불확실성을 극복하기 위해 AI를 통한 경쟁력 강화와 함께 신시장 개척 등 중장기 혁신 전략을 병행해야 한다”고 조언했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사