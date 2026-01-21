아직도 코인 하니?… 증시로 ‘머니무브’ 뚜렷

코인 거래액 6개월 만에 3분의 1로

주식 예탁금은 1월에만 6조원 늘어



코스피가 5000선 돌파를 눈앞에 두는 등 빠른 속도로 상승하면서 가상자산(암호화폐)에 투자했던 자금이 국내 증시로 유입되고 있다. 코스피가 지난해 75% 넘게 상승할 때 가상자산 대장주 비트코인은 8%가량 하락했다. 지지부진한 흐름이 계속되면서 코인에서 증시로 이동하는 ‘머니 무브’가 속도를 내고 있는 것으로 분석된다.





20일 코인게코에 따르면 국내 원화거래소 하루 평균 거래금액은 지난해 하반기 이후 꾸준히 감소세다. 지난해 7월 국내 2대(업비트 빗썸) 원화거래소 하루 평균 거래금액은 31억7298만달러(약 4조7000억원)였으나 이달 들어서는 13억2880만달러(약 1조 9600억원) 수준으로 쪼그라들었다.





반면 증시 관련 자금은 역대 최대치를 기록 중이다. 투자자가 주식을 사기 위해 증권사 계좌에 넣어둔 투자자 예탁금은 19일 기준 93조8623억원이다. 올해 들어 6조원가량이 늘었다. 증권사로부터 돈을 빌려 주식을 사고 아직 갚지 않은 규모를 뜻하는 신용거래융자 잔고도 28조9550억원으로 1조7000억원 늘었다.



올해 1거래일을 제외하면 빠짐없이 상승했던 코스피에 코인 투자자의 발걸음도 향한 것으로 보인다. 주식과 가상자산 모두 가격이 오를 때 거래 규모도 비례해 늘어나는 경향이 있다. 코스피가 사상 최고치를 갈아치우고 있을 동안 가상자산 시세는 오히려 후퇴했다. 비트코인은 지난해 10월 업비트에서 한때 1개당 1억8000만원에 육박하기도 했지만, 상승세를 지키지 못했다. 20일 오후 4시 40분 기준 1억3500만원선에서 거래됐다.



최근 비트코인 시세를 짓누른 주요 원인은 양자컴퓨팅에 대한 우려다. 지금 당장 양자컴퓨터가 비트코인 지갑을 해독할 기술은 없지만, 중장기적으로는 도달할 수 있다는 가능성이 하방으로 작용하고 있다. 비트코인은 한때 ‘디지털 금’으로 불리면서 주식과 달리 안전자산으로 여겨지기도 했다. 하지만 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 발언 등 지정학적 리스크의 영향을 받으면서 위험자산 성격을 확고히 하고 있다.



알트코인(비트코인을 제외한 코인)에 대한 실망도 작용하고 있다. 과거 알트코인은 높은 변동성으로 국내 투자자들에게 인기를 끌었지만, 최근에는 상장 직후 급락하는 신규 알트코인이 속출하면서 시장 신뢰를 잃은 측면이 있다. 업비트와 빗썸이 점유율 경쟁을 위해 경쟁적으로 알트코인을 상장시키면서 우량하지 않은 알트코인이 지난해 4분기부터 대거 상장됐다는 게 시장 관계자들의 평가다.



‘비트코인 4년 주기론’에 따라 올해가 하락할 가능성이 있다는 것도 투자자를 보수적으로 만들고 있다. 비트코인은 4년마다 채굴 보상이 절반으로 감소하도록 설계돼 있다. 반감기 이후 1~2년은 공급 부족으로 비트코인 가격이 상승하고, 그 이후에는 추락하는 현상이 나타난다는 이론이 영향을 주는 상황이다. 2024년 반감기가 있었기 때문에 올해는 하락할 가능성이 크다는 논리다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 코스피가 5000선 돌파를 눈앞에 두는 등 빠른 속도로 상승하면서 가상자산(암호화폐)에 투자했던 자금이 국내 증시로 유입되고 있다. 코스피가 지난해 75% 넘게 상승할 때 가상자산 대장주 비트코인은 8%가량 하락했다. 지지부진한 흐름이 계속되면서 코인에서 증시로 이동하는 ‘머니 무브’가 속도를 내고 있는 것으로 분석된다.20일 코인게코에 따르면 국내 원화거래소 하루 평균 거래금액은 지난해 하반기 이후 꾸준히 감소세다. 지난해 7월 국내 2대(업비트 빗썸) 원화거래소 하루 평균 거래금액은 31억7298만달러(약 4조7000억원)였으나 이달 들어서는 13억2880만달러(약 1조 9600억원) 수준으로 쪼그라들었다.반면 증시 관련 자금은 역대 최대치를 기록 중이다. 투자자가 주식을 사기 위해 증권사 계좌에 넣어둔 투자자 예탁금은 19일 기준 93조8623억원이다. 올해 들어 6조원가량이 늘었다. 증권사로부터 돈을 빌려 주식을 사고 아직 갚지 않은 규모를 뜻하는 신용거래융자 잔고도 28조9550억원으로 1조7000억원 늘었다.올해 1거래일을 제외하면 빠짐없이 상승했던 코스피에 코인 투자자의 발걸음도 향한 것으로 보인다. 주식과 가상자산 모두 가격이 오를 때 거래 규모도 비례해 늘어나는 경향이 있다. 코스피가 사상 최고치를 갈아치우고 있을 동안 가상자산 시세는 오히려 후퇴했다. 비트코인은 지난해 10월 업비트에서 한때 1개당 1억8000만원에 육박하기도 했지만, 상승세를 지키지 못했다. 20일 오후 4시 40분 기준 1억3500만원선에서 거래됐다.최근 비트코인 시세를 짓누른 주요 원인은 양자컴퓨팅에 대한 우려다. 지금 당장 양자컴퓨터가 비트코인 지갑을 해독할 기술은 없지만, 중장기적으로는 도달할 수 있다는 가능성이 하방으로 작용하고 있다. 비트코인은 한때 ‘디지털 금’으로 불리면서 주식과 달리 안전자산으로 여겨지기도 했다. 하지만 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 발언 등 지정학적 리스크의 영향을 받으면서 위험자산 성격을 확고히 하고 있다.알트코인(비트코인을 제외한 코인)에 대한 실망도 작용하고 있다. 과거 알트코인은 높은 변동성으로 국내 투자자들에게 인기를 끌었지만, 최근에는 상장 직후 급락하는 신규 알트코인이 속출하면서 시장 신뢰를 잃은 측면이 있다. 업비트와 빗썸이 점유율 경쟁을 위해 경쟁적으로 알트코인을 상장시키면서 우량하지 않은 알트코인이 지난해 4분기부터 대거 상장됐다는 게 시장 관계자들의 평가다.‘비트코인 4년 주기론’에 따라 올해가 하락할 가능성이 있다는 것도 투자자를 보수적으로 만들고 있다. 비트코인은 4년마다 채굴 보상이 절반으로 감소하도록 설계돼 있다. 반감기 이후 1~2년은 공급 부족으로 비트코인 가격이 상승하고, 그 이후에는 추락하는 현상이 나타난다는 이론이 영향을 주는 상황이다. 2024년 반감기가 있었기 때문에 올해는 하락할 가능성이 크다는 논리다.이광수 기자 gs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지