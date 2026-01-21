장동혁 승부수 통했나… 유승민도, 소장파도 달려왔다

단식 엿새째 지지·방문 이어져

이준석, 귀국 직후 찾아가기로

“한동훈도 가야” 목소리 나와

국힘, 신천지 별도 특검도 제안

유승민(오른쪽) 전 미래통합당 의원이 20일 국회 본관 로텐더홀에서 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표를 찾아 대화하고 있다. 유 전 의원은 “일부 생각이 다르더라도 국민이 신뢰할 수 있는 보수로 어떻게 거듭날지 머리를 맞대고 해결책을 찾아야 할 때”라고 말했다. 이병주 기자

장동혁 국민의힘 대표의 단식이 엿새째 이어지면서 당 안팎 보수진영 인사의 지지 표명이 잇따르고 있다. 장 대표의 ‘단식 승부수’가 한동훈 전 대표 측을 제외한 보수진영 결집에 성과를 내는 모습이다. 국민의힘은 더불어민주당이 제기하는 ‘신천지의 국민의힘 경선 개입 의혹’에 대해 별도 특검 수용 입장을 밝히며 출구전략 마련에도 나섰다.



국민의힘 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’는 20일 장 대표 농성장을 위로 방문하고 지지를 표했다. 이들은 지도부의 한 전 대표 배제 기조가 보수 대통합에 저해된다며 비판적 입장을 유지해 왔다. 모임 간사인 이성권 의원은 “조찬 회의에서 이재명 정권과 민주당의 무도한 국정 운영에 맞서 싸우는 장 대표의 단식을 적극적으로 지지하고, 그 투쟁에 함께하겠다는 공감대를 형성했다”고 밝혔다. 이어 “지금 국민의힘에 필요한 것은 당의 통합으로, 통합을 저해하는 어떠한 언행도 중단해야 한다는 것을 결의했다”고 덧붙였다.



초선의원 15명도 별도 회동을 통해 장 대표 지지 표명 의견을 모았다. 서지영 의원은 “야당 대표가 목숨을 건 단식을 하는데, 여권 일각에서 조롱하고 폄하하는 건 반인륜적”이라고 비판했다. 또 “장 대표의 뜻이 국민에게 충분히 전달됐다는 생각”이라며 “의료진 권고에 따라 병원으로 가시는 게 다음 투쟁을 위해 필요한 시점이라는 것에 마음을 모았다”고 말했다.



중도보수 성향의 유승민 전 의원도 장 대표를 찾아 건강을 염려하며 “(단식의) 뜻은 당원들에게 잘 전달됐다. (계속하겠다고) 너무 고집부리지 말라”고 당부했다. 유 전 의원은 회동 후 기자들에게 “일부 문제에서 서로 생각이 다르더라도 우리가 국민이 신뢰할 수 있는 보수로 어떻게 거듭날 수 있는가, 거기에 머리를 맞대고 해결책을 찾아야 할 때”라고 말했다.



귀국길에 오른 이준석 개혁신당 대표도 페이스북에 “장 대표의 특검 통과를 향한 진정성에 어떤 의심을 할 이유가 없다”며 “자기 과오를 덮기 위한 눈치 없는 투정보다는 어떻게 효율적으로 투쟁할지 고민해야 할 것”이라고 말했다. 이 대표는 21일 새벽 공항에 도착하면 곧바로 장 대표 단식 현장을 방문할 방침이다.



국민의힘은 ‘신천지의 국민의힘 경선 개입 의혹’ 수사에 대해 별도 특검을 진행하자고 제안했다. 송언석 원내대표는 “민주당은 국민의힘이 발의한 통일교 특검법에 ‘물타기’를 하려고 신천지 의혹을 함께 수사하는 법안을 냈다”며 “통일교 특검은 통일교 의혹에 집중하고, 신천지 특검은 별도 특검을 통한 깊이 있는 수사로 실체적 진실을 밝히자는 게 우리 당 제안”이라고 말했다.



제명 결정과 관련해 지도부와 갈등을 빚던 한 전 대표 측은 난감한 표정이다. 한 친한(친한동훈)계 인사는 통화에서 “당 안팎에서 여러 경로로 한 전 대표도 단식 현장을 찾아야 한다는 제안이 들어오고 있다”고 말했다.



이형민 정우진 최수진 기자



