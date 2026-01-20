6700억 한전 입찰 짬짜미… 검찰, 기업들 무더기 기소
효성중공업 등 법인 8곳·임직원 11명
7년간 145건… 전기료 상승 유발해
6700억원대 규모의 한국전력공사 입찰 담합을 주도한 회사와 소속 임직원들이 무더기로 재판에 넘겨졌다.
서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 공정거래법 위반 혐의로 법인 8곳과 기업 관계자 11명을 기소했다고 20일 밝혔다.
이들은 2015년 3월부터 2022년 9월까지 한전이 발주한 가스절연 개폐 장치 입찰 145건에서 사전에 낙찰자와 투찰 가격을 담합해 부당하게 경쟁을 제한한 혐의를 받는다. 담합을 주도한 업체 4곳은 시장의 약 90%를 점유하고 있었는데, 회사별로 낙찰 건을 합의한 뒤 정해진 업체가 높은 가격으로 낙찰받을 수 있도록 가격을 공유한 것으로 조사됐다.
검찰은 이들이 업계 내 지위와 시장 점유율을 토대로 담합 가담 업체를 대기업군과 중소기업군으로 나눠 입찰 배정 비율을 정한 뒤 입찰 건을 배정한 것으로 파악했다. 특히 담합을 주도한 업체 4곳은 과거 유사한 담합 범행으로 수차례 적발됐으나 과징금 처분 등에 그치며 이번 사건 같은 조직적 담합이 가능해졌다고 검찰은 설명했다.
주요 업체 4곳은 이번 담합 사실이 적발됐을 때도 범행을 부인하며 공정거래위원회 과징금 처분에 불복하는 행정소송을 진행 중이었다고 한다. 담합에 가담한 10개 법인에는 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, 일진전기 등이 포함됐다.
검찰은 이들이 6776억원 규모에 달하는 입찰에서 최소 1600억원의 부당이득을 취했다고 봤다. 부당이득액은 전기생산 비용 증가와 전기료 상승으로 이어져 국민에게 피해가 전가됐다는 설명이다.
검찰은 공정거래위 고발 이후 강제 수사에 착수한 지 3개월 만에 대기업 임직원들 주도로 관련 업체 모두가 담합에 가담한 사실을 추가로 확인했다. 검찰은 공정위에 3차례 고발 요청권을 행사해 당초 고발에서 제외됐던 4개 업체 임직원을 구속 기소했다.
검찰은 한전이 담합 업체들을 상대로 제기한 손해배상 소송을 포함한 추후 관련 행정 및 민사소송에서 수사를 통해 확보된 증거가 충분히 활용될 수 있도록 공정위·한전과 긴밀히 협조한다는 방침이다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
