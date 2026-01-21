“저신용자 포용해 다시 기회 줘야”… 금융당국, 신용평가체계 개편 시동
금융당국이 신용평가체계 개편 작업에 들어갔다. 금융 이력이 부족한 사람들이 낮은 변별력의 신용평가 때문에 어려움을 겪으면 안 된다는 문제의식에서다. 개인신용평가대상 10명 중 3명가량이 신용점수 950점 이상을 받는 등 신용평가 변별력 문제는 꾸준히 제기돼 왔다.
금융위원회는 20일 서울 영등포구 나이스평가정보 컨퍼런스홀에서 금융감독원·신용정보원·나이스평가정보·코리아크레딧뷰로(KCB) 등 관계 기관과 민간 전문가를 소집해 ‘신용평가체계 개편 태스크포스(TF)’ 첫 회의를 진행했다. TF는 개인 신용평가 체계 개편, 소상공인 신용평가 고도화, 대안 신용평가 활성화 방안 등을 논의했다.
고신용자 쏠림 현상에 대한 문제가 논의 대상에 올랐다. KCB에 따르면 950점(초고신용) 이상의 비중은 28.6%에 달한다. 최근 5년간(2019~2024년) 신용평점 900점대 이상 고 신용평점자 수는 1723만명에서 2216만명으로 늘어났다. 반면 3년 이내 신용카드를 사용한 실적이 없거나 대출 거래를 하지 않은 ‘씬 파일러’(Thin Filer·신용정보 이력을 살펴볼 자료가 얇은 사람들)는 1239만명이었다. 노년층, 청년, 주부 등이 대부분이다. 2024년 말 기준 평균 710점 수준의 신용점수를 받은 것으로 조사됐다. 돈을 잘 갚는 사람을 가려내기가 어려워진 탓에 씬 파일러에 대한 대출 문턱이 높아져 양극화 현상이 심화한 것으로 분석된다.
TF는 전통적 금융정보에서 벗어나 통신·공공요금 납부 이력, 플랫폼 활동 정보 등 비금융·대안정보 활용을 확대하는 방안을 논의했다. 개인신용평가모형의 안정성을 유지하면서 사회·구조 변화에 따른 개인의 다양한 리스크를 반영하겠다는 것이다. 소상공인 신용평가 고도화, 인공지능(AI)을 활용한 신용평가 내실화 등을 논의하고 세부 추진방안을 확정해 발표할 방침이다.
권대영 금융위 부위원장은 “성실하게 금융 이력을 쌓아 나가면 제도권 금융에 다시 안착할 수 있는 선순환 구조를 만들어야 한다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사