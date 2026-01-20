[단독] 신천지, 2022년 지선 때 ‘서울시장, 경기지사-국’ 투표 지시 의혹
합수본, 전 간부 진술 확보
“수뇌부 ‘조직 수호 위해 필요’ 설명”
텔레그램 메시지 이 대통령도 거론
정교유착 비리 검·경 합동수사본부가 전 신천지 간부 조사에서 “2022년 제8회 전국동시 지방선거를 앞두고 상부에서 국민의힘 후보 투표를 지시했다”는 취지의 진술을 확보한 것으로 20일 파악됐다. 당시 간부들 사이에 오간 텔레그램 메시지엔 서울시장과 경기지사 선거에서 국민의힘 후보 투표를 직접적으로 지시한 정황도 포착됐다. 합수본은 이를 토대로 신천지가 지난 20대 대선뿐만 아니라 같은 해 치러진 지방선거에도 조직적으로 신도를 동원해 개입했는지를 들여다보고 있다.
국민일보 취재를 종합하면 합수본은 지난 19일 신천지 간부였던 A씨를 조사하며 “2022년 지방선거를 앞두고 지파장과의 회의에서 ‘국민의힘을 뽑아라’는 얘기가 내려왔다”는 취지의 진술을 확보했다. 수도권 지역 신천지교회 간부였던 A씨는 정기적으로 지파장회의에 참석했다. 신천지는 국내외 지역을 12개 지파로 조직해 관리하고 있다.
A씨는 합수본 조사에서 신천지 수뇌부가 국민의힘 지지를 지시한 이유로 “조직을 지키기 위해서는 국민의힘이 필요하다고 했다”고 설명한 것으로 전해졌다. A씨는 또 해당 지시를 부녀회장과 청년회장 등 신천지 산하 조직 간부들에게 전달했다고 한다.
A씨가 지방선거를 두 달 앞둔 2022년 4월 신천지 간부 B씨에게서 받은 텔레그램 메시지에도 이런 정황이 고스란히 담겼다. B씨는 당시 지파장회의 내용을 정리해 A씨에게 공유했는데, 이 메시지에는 ‘6월 지방선거 끝나야 예배. 서울시장, 경기도지사-국’이란 내용이 담겨 있다. A씨는 “‘국’은 국민의힘을 줄여 쓴 것”이라고 설명했다. 당시 회의에서 서울시장과 경기지사 선거에서 국민의힘 후보에게 투표하라는 지시가 있었다는 것이다.
해당 메시지에는 당시 더불어민주당 대선 후보였다가 낙선한 이재명 대통령도 거론된다. 메시지에는 ‘말하자면 대적자들은 개신교는 이재명을 밀은(민) 것이다. 이재명도 그렇게 생각했고, 이번에 졌다. 졌으니 이들이 별별 짓을 다 할 것 같다’는 내용이 담겼다.
합수본은 A씨 조사에서 2022년 대선을 앞둔 2021년 7월쯤 조직적으로 당원 가입이 이뤄졌다는 취지의 진술도 확보했다. A씨는 “윤석열 당시 예비후보를 돕기 위해 신도들에게 당원 가입을 하도록 하라는 지시를 받았다”고 진술한 것으로 전해졌다. 국민의힘 대선 경선에서 윤 후보 지지를 위해 신천지 신도들이 동원됐다는 것이다. A씨는 조사에서 “(가입시켜야 하는) 인원이 내려왔고, 믿을 만한 사람 위주로 당원 가입을 시키도록 했다”고 진술했다고 한다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
