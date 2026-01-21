“한국 TV 사업 위기 봉착”… 삼성·LG, 고급화로 활로 모색

중국, 프리미엄 시장서도 추격

경기침체에 젊은층 외면도 한몫

삼성·LG, RGB TV로 경쟁력 강화



압도적인 경쟁력을 앞세워 세계 TV 시장을 석권해온 삼성전자와 LG전자가 가격 경쟁력에 품질까지 갖춘 중국 업체들의 매서운 추격에 고민이 깊어지고 있다. 고가 제품 판매에 힘입어 매출액 기준 여전히 우위를 점하고 있지만, ‘초격차 기술’로 난공불락이던 프리미엄 시장에도 조금씩 균열이 일어나는 중이다. 글로벌 통상 환경의 불확실성이 커지고, 젊은 층을 중심으로 영상 콘텐츠를 TV로 소비하지 않는 기류까지 짙어지면서 “한국 TV 사업이 위기에 봉착했다”는 평가가 나온다.



삼성전자 TV 사업을 담당하는 영상디스플레이(VD) 사업부는 지난해 10월 경영 진단 대상에 이름을 올렸다. 경영 진단은 일종의 내부 감사인데, VD 사업부를 상대로 진단에 나선 건 2015년 이후 처음이다. 상황이 그만큼 녹록지 않다는 얘기다. 용석우 삼성전자 영상디스플레이사업부장은 지난 5일(현지 시간) 미국 라스베이거스에서 열린 기자간담회에서 “최근 (VD) 경영 진단을 통해 향후 사업 방향을 검토하는 시간을 가졌고 작업이 어느 정도 마무리됐다”며 “그 결과 라인업 재편 등 올해 사업 전략이 수립됐다”고 밝혔다.



상황이 어려운 건 LG전자도 마찬가지다. 증권가는 LG전자 TV 사업을 맡은 MS사업본부의 지난해 4분기 적자 규모가 2000억원대에 이를 것으로 추정한다.



세계 TV 시장 최강자인 삼성전자와 LG전자가 고전을 면치 못하는 이유는 복합적이지만, 가장 큰 원인은 중국 업체들이 급부상한 데 있다는 분석이 지배적이다. 2024년 출하량 기준 세계 TV 시장에서 중국 브랜드(TCL·하이센스·샤오미) 점유율은 31.3%로, 삼성전자와 LG전자 합산 점유율(28.4%)을 처음으로 넘어섰다. 이에 더해 중국 ‘빅2’인 하이센스와 TCL은 프리미엄 시장에서도 점유율을 빠르게 키우고 있다. ‘고가 TV= 한국’이라는 오랜 등식이 약해지고 있는 것이다. 한 업계 관계자는 20일 “생활 양식이 변화하는 데다 경기 침체까지 이어지면서 젊은 층이 TV를 구매하지 않는 것도 문제”라고 말했다.



그렇다고 해서 TV 사업을 포기할 수 있는 것도 아니다. 거실과 사무실 한가운데 놓이는 큼지막한 TV는 브랜드 이미지를 상징하고, 콘텐츠를 유통할 수 있는 플랫폼 그 자체이다. 삼성전자가 경영 진단을 통해 대응책 모색에 나선 것도 이런 이유에서다.



중국의 거센 추격과 사회경제 환경 변화 속에서 TV 사업에 다시 활기를 불어넣는 것은 쉬운 일이 아니다. 다만 삼성전자와 LG전자는 고급화 전략과 자사 운영체제(OS)를 통한 콘텐츠 제공 확대 등으로 활로를 찾고 있다.



두 회사는 우선 LCD TV의 정점으로 평가되는 ‘마이크로 RGB TV’를 나란히 선보이며 추격자들을 따돌리려 한다. LG전자의 독자 스마트 TV 플랫폼 ‘webOS’ 사업의 2024년 매출은 1조원을 돌파했으며, 두 자릿수 영업이익률을 보였다.



중국 업체들이 저가로 물량을 쏟아낼 수 있는 주요 배경으로는 중국 정부의 보조금 지급이 꼽히는데, 그 재원이 점차 줄어들고 있다는 관측도 나온다. 다른 관계자는 “시장에선 중국 정부의 보조금 재원이 고갈되고 있다는 얘기가 많다”며 “중국 업체들의 저가 공세도 영원할 수는 없기 때문에 한국 TV 산업에도 다시 부흥의 기회가 있을 것”이라고 설명했다.



손재호 기자



