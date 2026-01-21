광화문광장서 다시 출발하는 BTS… K팝 시장 벌써부터 들썩

3년9개월 만에 완전체 무대 올라

글로벌 인기 그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 3월 3년9개월 만에 완전체로 돌아온다. AP연합뉴스

글로벌 인기 그룹 방탄소년단(BTS)이 민요 ‘아리랑’을 주제로 3년9개월 만에 완전체 컴백에 나선다. BTS는 정규 5집 ‘아리랑’ 발매가 예정된 3월에 맞춰 서울 광화문광장에서 대규모 컴백 공연을 여는 방안을 추진 중이다. 4월 시작되는 월드투어에 앞서 국내에서 처음 선보이는 완전체 무대로, K팝과 한국의 상징적 공간이 만나는 장면에 전 세계의 이목이 쏠리고 있다.



20일 국가유산청 궁능분과위원회는 BTS 소속사 하이브가 신청한 광화문·경복궁 일대 장소 사용 허가 안건을 조건부 가결했다. 위원회는 소위원회를 구성해 공연이 문화유산에 미치는 영향과 세부 연출 계획을 추가 검토하도록 했다.



서울시는 22일 광화문광장 자문단 심의를 열고 하이브가 제출한 공연계획서 등을 토대로 사용 허가 여부를 결정할 계획이다. 결과를 예단하기는 어렵지만 자문단 심의에서 계획안이 통과된다면 조건부 허가가 이뤄질 가능성이 크다. 광화문광장 사용 허가를 위해선 자문단 심의와 별개로 서울시 재난안전실에서 진행하는 안전관리계획 심의도 거쳐야 한다. 이들 절차를 거치려면 최종 허가가 다음 주로 밀릴 가능성도 있다.



BTS의 컴백 공연 제목은 가칭 ‘K-헤리티지와 K팝 융합 공연’이다. 광화문광장을 중심으로 경복궁(근정문·흥례문), 광화문 월대 권역, 숭례문 일대를 아우르는 형태로 추진된다. 광화문광장에서 특정 그룹의 단독 공연이 열린다면 이번이 처음이다.



공연은 무료로 진행될 예정이다. 3월 말 하루 일정, 관람 인원은 사전 신청을 통해 1만5000~2만명 규모로 제한하는 방안이 검토되고 있다. 하이브 측은 “장소와 시간 등은 최종 결정 시 공식 안내할 예정”이라고 밝혔다.



정규 5집 ‘아리랑’은 BTS가 한국에서 출발한 그룹이라는 정체성을 전면에 내세운 앨범이다. 외신도 이번 컴백을 집중 조명하고 있다. 영국 가디언은 “아리랑은 한반도를 대표하는 민요로 세대를 초월해 공감을 얻는 노래”라며 “BTS의 이번 선택은 글로벌화된 K팝 속에서도 한국적 정체성을 명확히 보여주겠다는 신호”라고 평가했다.



지난 6일 서울 종로구 세종문화회관 중앙 계단에 BTS 컴백 소식을 알리는 조형물이 설치된 모습. 연합뉴스

BTS는 컴백 이후 4월 9일과 11~12일 고양종합운동장에서의 서울 공연을 시작으로 북미·유럽·남미·아시아 등 34개 도시에서 총 79회에 달하는 월드투어에 돌입한다. K팝 사상 최다 규모다. 5월 공연이 예정된 멕시코에서는 클라우디아 셰인바움 대통령이 “역사적인 순간”이라며 직접 환영의 뜻을 밝혔다.



BTS 공연 소식이 전해지며 서울과 부산 등 공연장 인근 숙박 시장이 과열 조짐을 보이고 있다. 공연 일정이 확정된 지역에서는 대형 호텔 객실을 구하기가 쉽지 않은 상황이다. 소노캄 고양은 공연이 열리는 4월 9일부터 12일까지 예약이 사실상 마감됐다. 부산에서도 시그니엘 부산과 L7 해운대 바이 롯데호텔은 6월 12~13일 투숙률이 90%를 넘었고, 롯데호텔 부산은 13일 기준 만실이다.



이에 따라 주변 비즈니스호텔과 모텔 등 중소형 숙박업소로 수요가 이동하면서 가격 급등 등 혼란도 나타나고 있다. 고양에선 평소 1박에 4만~5만원 수준이던 것이 최대 10배 이상 뛰었고, 부산에선 가격을 급격히 올리거나 기존 예약을 취소하는 사례가 잇따르며 ‘바가지 상술’ 논란이 이어지고 있다.



부산 콘서트 일정 확인 직후 9만원대 숙소를 예약하고 이틀 뒤 숙소로부터 취소 요청을 받은 BTS 팬 A씨는 “특수를 노려 가격을 올리려는 의도가 뻔한데 소비자를 보호할 장치는 보이지 않는다”고 불만을 터뜨렸다.



하이브 주가도 뛰고 있다. 하이브 주가는 이날 종가 기준 37만원으로, 전일보다 0.95%(3500원) 상승했다. 지난해 12월 30일(33만원)과 비교하면 약 12% 오른 수치다. 이날 장중에는 52주 신고가인 38만1000원까지 오르기도 했다.



증권가는 하이브의 목표 주가를 최대 45만원으로 상향했다. DS투자증권은 하이브의 목표 주가를 기존 40만원에서 45만원으로 올리며 “K팝의 가보지 않은 길을 반영하는 밸류에이션”이라고 설명했다. 장지혜·강태호 DS투자증권 연구원은 “올해 BTS의 신보 발매와 글로벌 공연 실적으로 이익 레버리지가 확대될 것”이라며 “올해 BTS가 하이브에 기여하는 실적은 공연수익 1조~1조1000억원, 기획상품(MD) 수익 4000억원 가정 시 1조5000억원 이상 매출, 영업이익 3000억원(영업이익률 20%)”이라고 전망했다.



이다연 황인호 김승연 권중혁 기자 ida@kmib.co.kr



