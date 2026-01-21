설치비 55만원·月 8만7000원… 韓서 안 통하는 스타링크

이통사 月 3만원대 대비 상대적 비싸

속도도 5G보다 느려… 소비자 외면

망 안 닿는 해운·항공선 입지 확대

대한항공 등 기내 와이파이에 도입

일론 머스크가 이끄는 우주개발 기업 스페이스X의 저궤도 위성 인터넷 서비스 ‘스타링크’는 디지털 암흑 상태였던 이란 반정부 시위대의 인터넷 통로 역할을 하면서 다시 세계의 이목을 끌고 있다. 스타링크는 지난해 12월 한국에도 상륙했다. 다만 토종 통신업체들이 굳건히 자리 잡은 국내 시장에서 소비자들의 반응은 아직 냉랭하다. 업계에서는 “높은 가격 대비 낮은 속도라는 한계가 개선되지 않는 한 스타링크가 한국에 안착하기는 어려울 것”이라는 관측도 나온다.



스페이스X는 국제전화와 인터넷 연결이 전면 차단된 이란 내에서 스타링크 수신기를 보유한 이용자들이 인터넷 서비스를 무료로 이용할 수 있도록 가입비를 면제했다. 스타링크는 이란 시위대와 시민들의 외부 소통 창구로 활용되는 중이다. 한국의 경우 지난달부터 스타링크가 공식 도입돼 현재 해상·항공·도서 지역 중심으로 제한적 상용 서비스가 이뤄지고 있다.



20일 스타링크 홈페이지를 보면 스타링크 주거용 요금제는 8만7000원으로 책정돼 있다. 여기에 저궤도 위성을 이용하는 서비스 특성상 안테나를 필수적으로 설치해야 하는데 관련 비용만 55만원에 이른다. 이에 비해 국내 통신사의 경우 매달 3만원 안팎의 요금으로 인터넷을 이용할 수 있다.



스타링크의 속도 역시 ‘빠름’에 익숙한 국내 소비자들의 구미를 당기기엔 부족한 것으로 평가된다. 스타링크가 공개한 평균 인터넷 속도는 다운로드 시 135Mbps로 국내 이동통신 3사 LTE 평균 다운로드 속도 178Mbps보다 느리다. 5G 평균 다운로드 속도인 1025Mbps와 비교하면 격차는 더 벌어진다. 웹 서핑이나 영상 시청 등 일상적인 기능은 문제가 없지만, 이용 가격도 비싸고 속도도 더 느린 상품을 소비자가 굳이 택할 이유는 없는 것이다.





그렇다고 해서 스타링크의 경쟁력이 아예 없는 건 아니다. 스타링크는 해상과 항공 등 기업 간 거래(B2B) 시장에선 빠르게 영역을 넓히고 있다. 기존 선박 위성 통신 환경에서는 메신저 텍스트 하나를 보내는 데도 상당한 시간이 들었지만, 스타링크 도입 선박의 경우 선원들이 유튜브를 시청하거나 가족과 영상통화를 하는 것도 가능해졌다. 기존 정지궤도 위성이 지상 3만6000㎞ 상공에 위치한 것과 달리 스타링크 위성은 고도 약 550㎞의 저궤도를 도는 소형 위성으로 지상과의 거리가 가까워 체감 속도가 크게 개선된 것이다.



이에 스타링크를 도입하는 해운업체들도 늘고 있다. 현대글로비스는 지난 19일 보유 선박들에 스타링크 도입을 시작했다고 밝혔다. SM그룹 해운 계열사 대한해운은 국내 해운업계 최초로 전 선박에 스타링크를 공식 개통했다. 대한해운이 운영하는 선박은 벌크선·액화천연가스(LNG) 운반선 등 38척이다.



항공업계도 스타링크 도입 대열에 동참하는 중이다. 대한항공·아시아나항공·진에어·에어부산·에어서울 등 한진 계열 5개 항공사는 최근 스타링크 기반 기내 와이파이 도입을 확정 지었다.



업계 일각에서는 스타링크가 향후 3년 내 가격 경쟁력과 속도를 확보할 경우 국내 소비자 시장에서 영역을 확보할 가능성도 열려 있다고 본다. 별도의 안테나 없이 스마트폰이 위성과 직접 통신하는 ‘다이렉트 투 셀(Direct to Cell·D2C)’ 기술이 상용화될 경우 판도가 달라질 수 있다는 얘기다.



김승조 서울대 항공우주학과 명예교수는 “스타링크 이용 가격이 파격적으로 낮아지고 속도까지 개선된다면 기존 통신망을 이용할 필요가 없어질 수 있다”며 “3년 내에 국내에서도 브로드밴드 없이 저궤도 위성 통신을 이용하는 환경이 조성될 수 있고 해외에서도 로밍이 필요 없는 시대가 올 것”이라고 내다봤다.



스페이스X가 과학기술정보통신부에 제출한 사업계획서에 따르면 국내 스타링크 사업 1년차에는 누적 가입자 2130명 수준에 그칠 것으로 예상되지만, 2년차 9580명에 이어 3년차에는 3만3540명으로 늘어날 것으로 추정됐다.



다만 토종 통신사들은 스타링크 행보에 위협을 느끼지 않는 분위기다. 통신업계 관계자는 “국내 통신망이 잘 깔려있고 속도도 빠르기 때문에 스타링크를 굳이 사용할 이유는 없을 것”이라며 “한국은 국토 면적이 넓지 않아 군사용이나 B2B 분야 정도로 한정돼 활용될 것으로 보인다”고 말했다.



차민주 기자 lali@kmib.co.kr



