‘대화의 정신’ 내건 다보스… 그린란드 담판 성사되나
트럼프 “매입 되돌릴 수 없어”
덴마크, 상당 병력 추가 파병
세계경제포럼(WEF·다보스포럼)이 19일(현지시간) 막을 올렸다. 역대 최대 규모인 이번 행사는 공식 의제인 ‘대화의 정신’이 무색하게 그린란드 매입을 둘러싼 도널드 트럼프 미국 대통령과 유럽 정상들 간 공방전에 관심이 쏠려 있다.
6년 만에 이 행사에 참석하는 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 그린란드 문제를 두고 매우 유익한 통화를 했다”며 “스위스 다보스에서 관련 당사국들이 참여하는 회의를 갖기로 합의했다”고 밝혔다.
그러면서도 그는 그린란드 매입이 협상용 카드가 아니라는 점을 분명히 했다. 트럼프 대통령은 “그린란드는 미국의 안보는 물론 세계 안보 차원에서 결정적으로 중요하다. 매입 의사는 되돌릴 수 없는 결정”이라며 강경한 태도를 고수했다. 앞서 NBC방송에도 “그린란드에 병력을 파견한 유럽 8개국에 예고한 ‘관세 폭탄’은 100% 실행할 것”이라고 했다. 트럼프는 이날 트루스소셜에 마코 루비오 국무장관 등과 그린란드에 성조기를 꽂는 이미지도 올렸다.
관건은 양측이 만남에서 돌파구를 찾을 수 있느냐다. 유럽 내 대응은 엇갈린다. 프리드리히 메르츠 독일 총리는 다보스에서 기자들과 만나 “지난 1년간의 경험상 트럼프 대통령이 관세 위협을 반복해온 사실을 잘 알고 있다”며 “최대한 설득하겠다”고 말했다. 트럼프가 과거 상호관세 카드로 압박을 가하다가 협상 국면에서 실익을 챙기거나 정치적 부담이 커지면 슬그머니 수위를 낮추거나 취소한 전례를 염두에 둔 발언으로 풀이된다.
반면 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 ‘무역 바주카포’까지 언급하며 강경론을 유지하고 있다. 트럼프가 트루스소셜에 공개한 마크롱 대통령 메시지에는 마크롱 대통령이 이란·시리아 문제는 충분히 협력할 수 있지만 그린란드와 관련해서는 당신이 무엇을 하려는지 도저히 이해하기 어렵다고 하는 내용이 담겨 있다.
그린란드 매입 사태의 당사국인 덴마크는 이번 포럼에 아예 불참을 선언했다. 덴마크 TV2 방송은 군 소식통을 인용해 덴마크 군 당국이 그린란드에 ‘상당한 규모’의 추가 병력을 파견할 예정이라고 보도했다. 트뢸스 룬 포울센 덴마크 국방장관은 이날 벨기에 브뤼셀의 나토 본부를 찾아 뤼터 사무총장에게 그린란드 내 나토 차원의 ‘감시 작전’을 공식 제안했다. 전방위적인 충돌 속에서 국제사회는 21일로 예정된 트럼프 대통령의 연설에 주목한다. 외신들은 그가 이번 연설에서 미국의 에너지 및 인공지능(AI) 패권과 함께 그린란드 매입 시도, 베네수엘라 공습, 우크라이나 종전 방안 등을 포괄적으로 다룰 것으로 보고 있다. 트럼프 대통령이 이 자리에서 대서양 동맹과의 전례 없는 갈등을 봉합하려는 의지를 보일지가 최대 관전 포인트다.
종전 협상 불씨를 살리기 위해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 다보스를 찾았으나 상황은 녹록지 않다. 뒷배가 됐던 유럽 국가들이 우크라이나 문제에 집중할 여력이 크게 줄었기 때문이다. 베네수엘라 공습과 이란 유혈 시위 진압 등이 잇따라 터진 점도 우크라이나에 대한 관심을 분산시킨다. 로이터통신에 따르면 러시아는 키릴 드미트리예프 특사를 파견해 미국 대표단과 물밑 협상에 나설 예정이다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
