‘이탈리아 패션계의 전설’ 디자이너 발렌티노 별세
20세기 오트 쿠튀르(최고급 맞춤복)의 거장이자 이탈리아 패션계의 전설로 불리는 발렌티노 가라바니(사진)가 19일(현지시간) 별세했다. 향년 93세.
발렌티노 가라바니·지안카를로 지암메티 재단은 이날 성명을 통해 “그는 가족들의 사랑 속에 로마 자택에서 평화롭게 세상을 떠났다”며 “장례식은 오는 23일 산타 마리아 델리 안젤리 대성당에서 치러질 예정”이라고 밝혔다. 사인은 공개되지 않았다.
1932년 이탈리아 북부 보게라에서 태어난 발렌티노는 프랑스 파리에서 오트 쿠튀르를 공부한 뒤 1959년 로마에서 자신의 이름을 딴 브랜드를 설립했다. 1960년 이탈리아로 돌아온 그는 사업 파트너이자 평생의 동반자인 지암메티를 만나 본격적으로 사업을 확장했다. 그를 상징하는 요소로는 리본과 레이스, ‘발렌티노 레드’로 불리는 선명한 진홍빛 색상이 꼽힌다.
발렌티노의 작품은 벨기에의 파올라 왕비와 영국의 다이애나 왕세자빈, 오드리 헵번 등 유명인사들이 즐겨 입으며 세계적인 주목을 받았다.
1968년 존 F 케네디 전 미국 대통령의 부인 재클린 케네디 여사가 그리스 선박왕 아리스토텔레스 오나시스와 재혼할 당시 착용한 크림색 레이스 드레스, 1979년 이란의 마지막 국왕 샤 팔레비가 축출됐을 당시 파라 디바 왕비가 이란을 탈출하며 입었던 정장, 줄리아 로버츠(2001)와 케이트 블란쳇(2005)이 각각 아카데미 여우조연상을 수상할 때 입었던 흑백 드레스와 노란색 실크 태피터 드레스도 발렌티노의 손에서 탄생했다.
발렌티노는 과거 한 인터뷰에서 “어디에 도착하든 사람들이 돌아보며 ‘정말 눈부시다’고 말하게 만드는 여성을 만들고 싶다”고 밝혔다.
