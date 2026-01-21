유찰 또 유찰… 가덕도 신공항 공사 수의계약으로 가나

조달청, 부지 공사 입찰 재공고

2024년 최초 공고 후 5번째 유찰

공사비 증액·기간도 늘어날 우려

가덕도신공항 조감도. 가덕도신공항건설공단 제공

부산 가덕도 신공항 부지 공사 입찰이 유찰 끝에 또다시 공고됐다. 추가로 참여할 주체가 없고 일정 지연 우려도 있어 사실상 수의계약으로 가는 수순이라는 예상이 많다.



20일 가덕도신공항건설공단에 따르면 조달청은 전날 부지 조성공사 입찰을 재공고했다. 설계·시공을 한 번에 입찰하는 일괄입찰(턴키) 방식이다. 응할 업체는 사전심사 신청서와 공동수급협정서를 다음달 6일 오후 6시까지 제출해야 한다.



지난 입찰은 지난달 26일 시작해 지난 16일 마감했으나 대우건설 컨소시엄만 단독 응찰, 경쟁이 성립되지 않았기에 유찰됐다. 2024년 최초 공고부터 세면 5번째 유찰이다. 유찰이 계속되면 특정 주체를 지정하는 방식인 수의계약으로 전환될 가능성이 커진다. 공단 관계자는 “법적인 최소 공고 횟수는 이번 공고로 충족한 게 맞다”면서 가능성을 인정했다.



건설업계는 결국 수의계약을 피할 수 없다고 본다. 업계 관계자는 “업계에서 공항 정도 규모의 공사를 감당할 수 있는 건 사실 현대건설과 대우건설 정도 뿐”이라면서 “다른 업체가 신규 컨소시엄을 구성해 응찰한다는 건 있기 어려운 일”이라고 말했다. 공단 관계자는 관련해 “여러 요소를 종합적으로 판단해 국토부와 논의를 진행할 예정”이라고 말했다.



다만 수의계약으로 변경한다고 해도 문제가 해결되는 건 아니다. 업체와 협상과정에서 공사비 증액 요구가 불거질 수 있고, 기간도 공사과정에서 지반 침하나 자연재해 등 예상 못한 문제 등으로 늘어질 수 있기 때문이다. 업계 관계자는 “(정부 입장에선) 비용 문제보다는 공사기간이 늘어질 수 있다는 게 더 큰 걱정일 것”이라고 “변수가 워낙 많은 공사라 장담할 수 있는 게 없다”고 전했다.



가덕도 신공항 부지 공사는 이미 수의계약으로 전환했다가 뒤집어진 전례가 있다. 2024년 5월 처음 입찰이 공고됐을 당시에도 응한 게 현대건설 컨소시엄뿐이라 4차례 유찰됐다가 결국 수의계약으로 전환하기로 했다. 그러나 우선협상 대상자로 선정된 현대건설 컨소시엄이 정부가 제시한 공사기한 7년과 금액 10조5000억원에 난색을 표해 결국 사업 포기를 선언했다.



정부는 이후 공사기한을 22개월 늦은 8년 10개월로 늘리고 사업비를 2000억원 증액해 지난달 공고를 다시 실시했다. 기존 지분률 각각 1위, 3위였던 현대건설과 포스코이앤씨가 컨소시엄에서 빠져나간 뒤 남은 대우건설이 지분을 늘려 다시 컨소시엄을 구성, 이 입찰에 응했다.



컨소시엄 참여 기업은 23개사다. 주관사 대우건설을 비롯해 한화 건설부문, HJ중공업, 코오롱글로벌, 동부건설, 금호건설, BS한양, 중흥토건 등이다. 부산지역 건설사 9곳과 경남지역 업체 6곳도 합류했다. 한화 건설부문은 막판까지 검토 끝에 참여하는 쪽으로 결론을 내린 것으로 전해졌다. 참여 가능성이 거론됐던 롯데건설은 이번 입찰에 참여 여부를 검토 중인 걸로 알려졌다.



가덕도 신공항 부지조성 공사는 부산 강서구 가덕도 일대 해역을 매립해 공항 부지를 조성하는 사업이다. 박근혜정부 시절인 2016년 김해공항을 대신 확장하는 것으로 결론나 공항 건설 계획 자체가 폐기됐지만 문재인정부 시절인 2021년 정치권을 중심으로 다시 논의되기 시작했다. 이후 2030 부산 엑스포를 추진하면서 공사기간이 앞당겨지는 등 논란을 낳았다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



