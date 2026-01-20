‘검사 수사권’ 규정 형소법 196조 폐기 쟁점 부상
혁신당 “檢 수사 여지 남겨선 안돼”
법조계 “공수처 수사 근거 사라져”
국무총리실 산하 검찰개혁추진단이 공소청·중대범죄수사청(중수청) 제정법안을 공개한 이후 검사의 수사권을 규정한 형사소송법 196조 폐기 여부가 검찰개혁의 새 쟁점으로 부상하고 있다. 조국혁신당은 이 조항을 폐기해 검찰이 수사할 수 있는 일말의 여지도 남겨선 안 된다고 정부를 압박하고 있다. 다만 법조계에서는 이 조항을 준용한 고위공직자범죄수사처법 등을 감안해 신중한 접근이 필요하다는 지적이 나온다.
20일 법조계에 따르면 최근 법무부와 조국혁신당 사이에서는 형소법 196조 폐기 문제를 놓고 긴장감이 고조되고 있다. 박은정 조국혁신당 의원은 지난 12일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 정성호 법무부 장관을 향해 “형소법 196조를 삭제하지 않으면 공소청 검사는 그대로 수사권을 가지게 된다”며 “형소법 개정안은 언제 내는 거냐”고 공세를 폈다. 정 장관은 이에 “저희들이 논의하거나 입장을 정리한 바 없다”며 “총리실 산하 검찰개혁 태스크포스(TF)에서 추가 논의될 것으로 안다”고 답했다.
박 의원이 재차 “형소법 196조는 수사 개시를 할 수 있는 조항”이라고 압박하자 정 장관은 “아니다. 할 수 없다”고 반박했다. 박 의원이 또 “법무부 입장은 보완수사권을 인정하는 것이냐”고 파고들자 정 장관은 “그것에 대한 분명한 입장은 갖고 있지 않다”며 피해갔다. 조국혁신당은 형소법 196조 폐기를 공소청 법안 부칙에 명기해야 한다는 입장이다.
형소법 196조 1항은 ‘검사는 범죄의 혐의가 있다고 사료하는 때에는 범인, 범죄사실과 증거를 수사한다’는 내용이다. 형소법이 제정된 1954년에는 조항 끝부분이 ‘수사하여야 한다’고 규정돼 있었으나 문재인정부 당시 검·경 수사권 조정을 거치면서 2020년 2월부터 ‘수사한다’로 개정됐다. 한 법조계 관계자는 “‘~하여야 한다’는 건 의무를 뜻하는데 이 같은 의미를 덜어낸 것”이라고 설명했다.
검사의 수사권 조항 삭제는 앞서 더불어민주당도 시도했다. 민형배 민주당 의원은 2021년 2월 이를 담은 형소법 개정안을 대표 발의했다. 그러나 당시 국회 법제사법위원회 전문위원은 검토 보고서에서 “공수처법은 공수처 검사의 직무와 권한에 관해 형소법을 준용하는데, 개정안에 따라 검사의 수사 권한이 삭제되면 공수처 검사도 수사 권한의 법적 근거가 없어지는 결과가 나타난다”고 지적했다.
검찰 고위 관계자는 “형소법 196조는 검사의 정체성을 규정한 조항”이라며 “이 조항을 삭제한다는 건 결국 검사의 존재 자체를 지우겠다는 의미와 다름없다”고 말했다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
