[관가뒷담] “바쁘다”며 민생 행보 취소… 기획처 차관에 뒷말

입력:2026-01-21 02:05
기획처 “일정상 이행 어려웠다”


임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관의 새해 첫 행보를 두고 뒷말이 나오고 있다. 기획처가 출범 이후 첫 민생 행보로 준비했던 ‘그냥드림센터’ 방문 일정이 특별한 사유 없이 두 차례나 무산된 탓이다. 그냥드림센터는 이재명 대통령이 경기도지사 시절 도입해 대통령 취임 후 전국 단위로 확대한 이재명표 복지 사업이다. 기획처 출범 직후 외부에 존재감을 어필하려 했지만 애초에 무리하게 일정을 추진한 것 아니냐는 후문이 들린다.

기획처는 임 직무대행이 20일 방문하기로 했던 청주시 소재 그냥드림센터 일정을 취소한다고 전날 밝혔다. 지난주에도 공식 일정으로 잡혔다가 갑작스레 취소됐다. 이 일정은 기획처 수장의 첫 행보가 수많은 복지 시설 중 그냥드림센터라는 점에서 주목을 받았다. 그냥드림센터는 경기도가 경제적 어려움을 겪는 시민들에게 식품·생필품을 무료 지원하기 위해 2020년 도입한 사업이다. 지난달부터는 전국 70여곳에서 시범사업을 할 정도로 규모가 커졌다. 이 대통령 역점 사업이라 해도 과언이 아니다. 기획처 전신인 기획재정부 시절 장·차관급 중 경기도의 그냥드림센터를 방문한 이력이 없다는 점 역시 주목을 끈 요인 중 하나다.

일정이 이렇다 할 이유 없이 두 번 무산되면서 속사정에 대한 뒷말이 나왔다. 공식적으로는 “임 직무대행의 바쁜 일정 때문”이라지만 뚜렷한 사유는 보이지 않는다. 그러다 보니 정치적으로 읽힐 수 있는 시선을 회피하려 한 거 아니냐는 관측이 나온다. 기획처 관계자는 “장관 공석 속 외부 일정이 너무 많다”며 “센터는 실무자가 선정한 장소로, 임 직무대행과는 관련이 없다”고 해명했다.

정치적 의도가 없다고 하더라도 일정 취소는 민폐라는 지적이다. 센터 측은 두 차례에 걸쳐 일방적인 취소 통보를 받았다. 센터 관계자는 “그냥 연기됐다고만 들었다”고 전했다.

세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr

