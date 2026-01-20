수세 몰린 강선우 첫 소환… 진술 엇갈리는 ‘카페 회동’ 집중 추궁
“1억 받았나” 취재진 질문에 “…”
1억 반환 주체·시점도 핵심 쟁점
경찰이 1억원 공천헌금 수수자로 지목된 강선우 무소속 의원을 20일 소환했다. 공천헌금 의혹으로 강 의원이 경찰에 출석한 것은 처음이다. 경찰은 그를 상대로 김경 서울시의원, 지역구 사무국장 출신 전직 보좌관 남모씨와의 카페 회동에서 돈이 오고 간 구체적인 경위를 추궁한 것으로 전해졌다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 강 의원을 피의자 신분으로 불렀다. 지난달 29일 공천헌금 정황이 담긴 녹취가 공개돼 의혹이 불거진 지 약 3주 만이다. 강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김 시의원이 공천 대가로 건넨 1억원을 받은 혐의(특정범죄가중처벌법상 뇌물수수 등)를 받는다.
강 의원은 경찰에 출석하면서 취재진에게 “제 삶의 원칙을 지키는 삶을 살아 왔다”며 “있는 그대로, 사실대로 성실하게 조사에 임할 것”이라고 밝혔다. 다만 ‘공천헌금 1억원을 받았느냐’ 등 질문에는 답하지 않았다.
핵심 피의자 3명 가운데 마지막으로 출석한 강 의원은 수세에 몰린 상태다. 앞서 경찰은 남씨와 김 시의원을 각각 세 차례 조사했다. 김 시의원은 ‘남씨가 먼저 1억원이라는 액수를 특정해 강 의원에게 공천헌금을 줄 것을 제안했고, 한 카페에서 강 의원에게 직접 돈을 전달했다’는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 반면 남씨는 강 의원과 카페에서 김 시의원을 만났지만 잠시 자리를 비워 돈이 오간 사실을 몰랐다고 주장한 것으로 알려졌다.
두 사람은 엇갈린 진술을 하고 있지만 2022년 4월 중순 서울 한 카페에서의 회동은 공통으로 인정하고 있다. 반면 강 의원은 “현금 전달 사실을 보좌관으로부터 사후에 보고받았고, 인지한 즉시 반환을 지시했다”는 입장이다. 김 시의원의 진술과 정면으로 배치되고, 강 의원 지시를 받아 ‘물건’을 차에 실었다는 남씨의 주장과도 간접적으로 배치된다. 경찰은 강 의원을 상대로 카페에 갔는지, 1억원을 받은 것이 맞는지, 돈을 차에 실으라고 지시했는지 등을 추궁한 것으로 전해졌다.
또 다른 핵심 쟁점은 1억원 반환 주체와 시점이다. 강 의원은 남씨에게 즉시 돈을 반환하라고 지시했고, 반환된 것을 확인했다고 주장하고 있다. 반면 김 시의원은 반환 시점이 시의원 당선 수개월 뒤라는 입장이다. 김 시의원은 공천 전 ‘투기 목적 다주택자’ 의혹으로 컷오프 대상이었지만 단수공천을 받아 결국 당선됐다. 반환 시점이 언제인지에 따라 돈의 성격이 달라질 수 있다. 1억원을 누가 보관하고 있었는지도 쟁점이다.
경찰은 강 의원과 김 시의원, 남씨의 진술이 엇갈리는 만큼 교차 검증을 위해 대질조사를 검토 중이다. 앞서 김 시의원과 남씨에 대한 대질신문도 추진됐지만 김 시의원 측 거부로 불발됐다. 경찰은 강 의원 조사를 토대로 추가 소환 여부나 관련자 신병 확보 가능성 등 향후 수사 방향을 검토할 방침이다.
임송수 이정헌 기자 songsta@kmib.co.kr
