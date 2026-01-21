충남 김 수출액 지난해 2억1500만 달러… 역대 최대

주요 수출국 조미김·마른김 증가

유럽·동남아 증가세… 다변화 추진

충남 김 양식장. 충남도 제공

충남 지역 김 수출 실적이 지난해 2억1500만 달러를 기록하며 역대 최대치를 기록했다.



충남도에 따르면 지난해 김 수출액은 전년 대비 10.2% 증가했다. 조미김 1억1800만 달러, 마른김 9700만 달러로 각각 집계됐다. 이는 충남 수산식품 전체 수출액의 93% 수준이다.



김 수출액은 2022년 1억5100만 달러에서 지난해 2억1500만 달러로 42% 상승했다. 특히 마른김 수출액은 2022년 5500만 달러에서 2025년 9700만 달러로 76% 급성장했다.



수출 국가는 중국이 4700만 달러로 가장 높은 비중을 차지했다. 미국과 러시아가 각각 4100만 달러, 1800만 달러를 기록했다. 주요 수출 업체는 광천김과 대천김, 대천맛김 등이다.



충남의 전체 수산식품 수출액은 지난해보다 7.4% 증가한 2억3100만 달러였다. 부산(9억9600만 달러), 전남(5억4900만 달러)에 이어 전국에서 여섯 번째다.



김 외 수출 품목은 미역 110만 달러, 기타 수산물 통조림 80만 달러, 건조 수산물 60만 달러, 기타 해조류 50만 달러, 기타 갑각류 25만 달러, 새우 22만 달러 등이다. 국가별로는 중국이 5200만 달러로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 미국 4900만 달러, 러시아 1900만 달러, 일본 1300만 달러, 호주·캐나다·베트남 800만 달러, 태국·인도네시아 700만 달러 등 순이었다.



도는 주요 수출국인 미국, 중국, 러시아 등에 대한 지속적인 수출지원과 함께 최근 증가세를 보이는 유럽, 동남아 등으로의 수출 다변화를 추진할 계획이다.



정병우 충남도 어촌산업과장은 “러시아·우크라이나 전쟁, 미국 상호관세 부과 등 장애요인 속에서도 주력 수출품인 조미김과 마른김의 수요 증가에 힘입어 2억 달러를 달성했다”며 “충남 김의 성장을 위해 제품 다양화와 신규 시장 개척에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.



홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr



