이학재 “靑, 불법 인사 개입 도 넘어… 공항 안전 위협”
‘책갈피 달러’ 이어 갈등 다시 격화
인천공항 표적감사 의혹도 제기
이학재 인천국제공항공사 사장과 정부의 갈등이 다시 격화하고 있다. 지난해 국토교통부 업무보고 과정에서 불거진 이른바 ‘책갈피 달러 밀반출 논란’에 이어 이번엔 청와대(대통령실)의 불법 인사 개입 의혹이 떠올랐다.
이 사장은 20일 서울 여의도 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 “국가 중추 시설인 인천공항공사에 대한 대통령실의 불법 인사 개입이 도를 넘었다”며 “초법적 권한 남용으로 공항 운영과 국민 안전이 위협받고 있다”고 주장했다.
그는 “올해 1월 1일자 정기 인사를 앞두고 지난해 11월부터 대통령실의 뜻이라며 신임 기관장이 올 때까지 인사를 시행하지 말라는 압박이 국토부를 통해 전달됐다”고 말했다. 이러한 인사 연기 요구를 거부하자 ‘하위직 인사만 시행하라’ ‘관리자 공석 시 직무대행 체제로 전환하라’ ‘인사 내용을 사전 보고·승인 후 시행하라’는 가이드라인이 내려왔다고도 주장했다. 그런데도 인사를 단행하자 “대통령실에서 불편해한다”는 반응이 국토부를 통해 전달됐다는 것이다.
이 사장은 “정기 인사가 마비되면 조직 사기가 떨어지고 공항 운영의 불안정으로 이어질 수밖에 없다”며 “이를 노린 인사 방해는 사실상 사장 퇴진을 압박하는 행위”라고 말했다. 이어 “불법 지시를 전달해야 하는 국토부 관계자와 이를 수행하는 공사 실무자들 모두가 피해자”라며 “실무자들을 괴롭히지 말고 차라리 사장인 나를 해임하라”고 촉구했다.
이 사장은 또 최근 인천공항을 둘러싼 ‘표적 감사’ 의혹도 제기했다. 그는 국토부 업무보고 이후 강훈식 대통령 비서실장이 인천공항 주차대행 서비스 개선안에 대해 감사를 지시했고, 대통령실 대변인이 이를 언론 브리핑까지 하면서 인천공항이 10년 만에 유례없는 특정 감사를 받게 됐다고 주장했다.
이 사장은 지난해 12월 12일 업무보고 과정에서 이재명 대통령으로부터 책갈피에 달러를 끼워 반출하는 행위에 대한 질문을 받았으나 제대로 답변하지 못해 공개 질타를 받은 뒤 청와대와 마찰을 빚어왔다. 윤석열정부 때인 2023년 6월 임명된 이 사장의 임기는 오는 6월 19일까지다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
