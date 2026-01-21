제네시스가 다보스포럼서 ‘마그마’ 전시하는 까닭은

[비즈 이슈]



GMR-001 하이퍼카도 공개 행사

미래 콘셉트 세계에 알리려는 의지



제네시스가 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에 GV60 마그마와 GMR-001 하이퍼카 모델을 선보이고 나섰다. 글로벌 무대에 자사 고성능 차량을 홍보하며 브랜드 확장을 가속화 하려는 의도가 담겼다는 평가다.



제네시스는 20일 스위스 다보스에 위치한 아메론 호텔에서 두 차량 모델을 전시하고 있다고 밝혔다. 각각 GV60 마그마와 GMR-001 하이퍼카 모델로, 전날부터 시작된 전시는 23일까지 계속된다.



GV60 마그마는 제네시스 브랜드 첫 고성능 전기차 모델이다. 현대자동차가 고성능 차량에 ‘N’을 붙이는 것처럼 제네시스 고성능 모델에는 ‘마그마’가 따라붙는다. 기존 GV60 모델을 기반으로 출력·차체·주행 감성 등 퍼포먼스 전반이 대폭 강화됐다. 제네시스 전동화 모델 중 가장 우수한 동력 성능을 갖췄다는 평가가 나온다.



GMR-001 하이퍼카는 제네시스 마그마 레이싱팀이 올해 실제 경기에 투입할 차량의 디자인 모델이다. 상용 판매용이 아닌 경주 전용 고성능 하이퍼카로 모터스포츠에 대한 무한한 가능성과 열정이 담겼다는 게 제네시스 측의 설명이다.



제네시스는 이번 다보스포럼 전시를 통해 ‘마그마’로 상징되는 자사 브랜드의 방향성을 부각하겠다는 목표를 세웠다. 두 차량이 탄생한 목적은 달라도, ‘마그마’를 고리로 연결되는 제네시스의 미래 청사진을 관람객들에게 고스란히 전달한다는 계획이다. 이번 전시의 주제가 ‘다이내믹 다이얼로그-투 바이브, 원 스위치’(Dynamic Dialogue-Two Vibes, One Switch)로 정해진 이유이기도 하다.



앞서 제네시스는 2023년 다보스포럼 때부터 매년 자사 모델을 전시해왔다. 2023년에는 고급 자동차 디자인의 새로운 시각을 제시한 콘셉트카 ‘제네시스 엑스’를 전시했고, 이듬해에는 스키로 유명한 다보스 지역에 맞게 디자인한 ‘제네시스 엑스 스노우 스피디움 콘셉트’를 선보였다. 지난해에는 설산 주행이 가능하게 개조한 ‘GV60 다목적 험로 주행 콘셉트’ 차량이 호평을 받았다.



박장군 기자 general@kmib.co.kr



