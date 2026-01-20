中 ‘우주 굴기’ 검은 토요일, 두 차례 로켓 발사 실패
“거듭 실패로 미국에 10년 뒤져”
미국 우주기술에 도전하는 중국 기업들이 하루 두 차례 로켓 발사에 실패하는 전례 없는 좌절을 겪었다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다.
SCMP는 “중국이 지난 17일 두 번의 로켓 발사 실패로 우주 프로그램에 역사적인 타격을 입었다”며 “소셜미디어에선 ‘검은 토요일’로 표현했다”고 19일 전했다.
국유기업인 중국항천과기집단(CA SC)은 17일 0시55분(현지시간) 쓰촨성 시창 위성발사센터에서 창정 3B호 운반로켓을 이용해 인공위성을 발사했지만 실패했다. 이 로켓은 1996년 이후 115회 이상 발사됐지만 실패한 것은 5차례 정도뿐이고 마지막 실패는 2020년 4월이었다.
민영기업인 싱허둥리항천과기도 같은 날 낮 12시8분 간쑤성 주취안 위성발사센터에서 세레스 2호 상업용 운반로켓을 처음 발사했으나 실패해 운반 중이던 상업용 위성 1기를 잃었다. SCMP는 전문가들을 이용해 “두 로켓 모두 구체적인 원인을 조사 중”이라며 “이런 좌절은 빠르게 발전하는 항공우주산업이 불가피하게 겪는 성장통의 일부”라고 짚었다.
중국은 지난해 사상 최다인 92차례 로켓을 발사해 300여기의 인공위성을 궤도에 올렸지만 일론 머스크의 스페이스X를 따라잡기 위한 재사용 로켓 발사시험에선 두 차례 모두 실패했다. 스페이스X는 2015년 팰컨9 로켓을 발사해 회수하는 데 세계 최초로 성공한 뒤 상업용 서비스를 제공하고 있다.
SCMP는 당시 “중국의 거듭된 실패는 저렴한 비용과 신속한 재발사를 통해 국제경쟁력을 확보하는 재사용 로켓 기술에서 미국보다 10년 뒤처지게 만들었다”고 지적했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
