전립샘암, 폐암 제치고 첫 남성암 1위… 국민 5%는 암 유병자
女 유방암 1위… 5년 생존율 73.7%
65세 이상 고령자 전체 절반 차지
남성에게 발생한 암 가운데 전립샘암(전립선암)이 통계 공표 이래 처음으로 1위에 올라섰다. 보건 당국은 인구 고령화 등의 영향으로 분석했다.
보건복지부와 중앙암등록본부는 암등록통계사업을 통해 수집된 2023년 국가암등록통계를 20일 발표했다. 2023년 신규 발생한 암 환자 수는 28만8613명으로 전년 대비 7296명(2.5%) 증가했다. 암 통계가 처음 집계된 1999년 10만1854명에 비해 2.8배 늘어난 수치다. 1999~2023년 암 확진을 받아 치료 중이거나 완치된 ‘암 유병자’는 273만2906명으로 전체 인구 대비 5.3%다. 평생 암이 발생할 확률은 남자의 경우 약 2명 중 1명(44.6%), 여자는 약 3명 중 1명(38.2%)으로 추정됐다.
2023년 남녀 전체에서 가장 많이 발생한 암은 갑상샘암이었으며 폐암, 대장암, 유방암, 위암, 전립샘암, 간암이 뒤를 이었다. 성별로는 남성의 경우 전립샘암이, 여성은 유방암이 가장 많았다.
특히 전립샘암은 남성 암 가운데 처음으로 1위에 올랐다. 전립샘암은 1999년만 해도 9위 수준이었으나 이후 고령화와 식습관의 서구화, 비만 등 영향으로 빠른 속도로 증가해 왔다. 이중규 복지부 공공보건정책관은 “인구구조 변화가 암 발생 구조 자체를 변화시키고 있음을 상징적으로 보여주는 결과”라고 설명했다.
연령대별 가장 많이 발생한 암은 0~9세 백혈병, 10~40대 갑상샘암, 50대 유방암, 60~80세 이상 폐암이었다. 65세 이상 고령 암 환자가 14만5452명으로 전체의 50.4%를 차지했다.
2019~2023년 암 환자의 5년 상대 생존율(일반인과 비교해 암 환자가 5년간 생존할 확률)은 73.7%였다. 2001~2005년 상대 생존율(54.2%)과 비교하면 19.5% 포인트 높아졌다. 조기에 진단된 암 환자의 생존율은 92.7%였으나 원격 전이로 진단된 환자는 생존율이 27.8%로 낮았다. 그만큼 조기 진단이 중요하다는 의미다.
양한광 국립암센터 원장은 “고령자의 암이 증가하면서 암 관리의 중요성이 커지고 있다”며 “국가암관리사업을 통해 예방과 치료는 물론 생존자 지원까지 체계적으로 추진하겠다”고 말했다.
