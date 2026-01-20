애경 2080치약, 중국 제조품서 금지성분 검출
보존제 성분… 국내산엔 검출 안돼
식약처 “위해성 낮아… 애경 행정처분”
애경산업이 중국에서 제조한 뒤 국내에 들여온 2080치약 일부 제품에서 금지성분인 트리클로산이 최대 0.16%까지 검출됐다고 식품의약품안전처가 20일 밝혔다. 식약처는 애경산업에 행정처분을 하는 동시에 시중의 치약과 해외 제조소에 대한 점검을 강화한다는 방침이다.
식약처는 이날 서울지방식약청에서 브리핑을 열고 애경산업의 2080 수입 치약 및 국내 제조 치약에 대한 트리클로산 검사 결과를 발표했다. 트리클로산은 제품이 쉽게 변질하지 않도록 사용되는 보존제 성분으로, 한국에서는 2016년부터 구강용품에 사용이 금지됐다.
검사 결과에 따르면 중국에 있는 제조사 도미에서 2023년 2월부터 제조해 애경산업이 국내에 들여온 2080치약 수입제품(6종) 870개 제조번호 가운데 754개 제조번호에서 트리클로산이 검출됐다. 국내에서 제조한 128종에선 트리클로산이 검출되지 않았다.
중국 도미사가 2023년 4월부터 치약 제조 장비 소독을 위해 트리클로산을 사용했고, 장비에 잔류한 트리클로산이 제품에 섞인 것으로 드러났다. 다만 해외에선 트리클로산 함유량이 0.3% 이하면 안전하다고 평가하는 만큼 위해 발생 우려는 낮다고 식약처는 전했다.
식약처는 애경산업에 대해 회수 절차를 준수하지 않은 점, 해외 제조소에 대한 수입 품질관리가 미비한 점 등이 확인돼 행정처분 등을 진행할 계획이다. 신준수 식약처 바이오생약국장은 “치약의 제조·품질관리기준 의무화를 검토하고, 위해 의약외품 제조·수입자가 취득한 경제적 이익 환수를 위해서 징벌적 과징금을 부과할 수 있는 법적 근거를 마련할 것”이라고 말했다.
