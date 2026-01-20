파월 의장, ‘동병상련’ 연준 이사 재판 이례적 참관
쿡 재판 참석, ‘무언의 시위’ 해석
제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 자신처럼 도널드 트럼프 대통령으로부터 퇴출 압박을 받는 리사 쿡 연준 이사의 재판에 참석한다.
AP통신은 19일(현지시간) 소식통을 인용해 “파월 의장이 21일 (트럼프 행정부의) 쿡 이사 해임 시도와 관련한 연방대법원 구두변론을 참관한다”며 “이는 중앙은행장으로서 이례적으로 (통화정책 외 현안에) 지지를 표하는 것”이라고 전했다.
트럼프 대통령은 지난해 8월 쿡 이사가 주택담보대출 계약서에 거주지를 허위로 기재해 사기를 저질렀다고 주장하며 이사직 해임을 통보했다. 이에 쿡 이사는 소송을 제기했고, 대법원은 사건을 심리하는 동안 그의 이사직을 보장했다.
쿡 이사는 연준의 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 투표권을 가진 12명의 위원 중 하나로, 트럼프 대통령의 완화적인 통화정책 요구에 불응해 왔다. 쿡 이사에 대한 해임 시도가 연방검찰의 파월 의장 수사처럼 트럼프 행정부의 연준 장악 행보로 평가되는 이유다.
연방검찰은 연준 청사 리모델링 비용을 의회 청문회에서 부풀려 위증한 혐의로 파월 의장을 수사하고 있다. 이창용 한국은행 총재를 포함한 주요 10개국 중앙은행장과 전직 연준 의장, 경제 석학들은 성명을 내고 트럼프 행정부를 비판했다.
파월 의장이 쿡 이사의 구두변론을 참관하는 것은 트럼프 행정부의 압박에 굴복하지 않겠다는 의지 표시로 해석된다. 그는 지난해 12월 기자회견에서 쿡 사건에 대해 “우리는 법률 해설가가 아니다”며 말을 아꼈다. AP통신은 “트럼프 대통령의 공격에 절제된 태도로 대응했던 파월 의장이 공개적인 대립을 선택했다”고 평가했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
