[단독] 이만희 경호원 출신 “22대 총선 전 국힘 당원 가입 조직적 지시·관리”
내부 추산 5만여명 가입 가능성
“정치권과 유착 시사 발언 들었다”
신천지 교주 이만희씨의 최측근 경호조직인 ‘일곱 사자’ 출신 A씨는 22대 총선(2024년 4월 10일 실시)을 앞둔 2023년 중순 신천지에서 국민의힘 당원 가입을 조직적으로 지시·관리했다고 증언했다. 신도들을 미리 책임당원으로 가입시켜 국민의힘 내 영향력을 높이기 위한 시도로 풀이된다. 신천지의 정교유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부는 21일 A씨를 참고인으로 불러 조사할 예정이다.
A씨는 20일 국민일보와의 통화에서 “(당원 가입은) 전 지역이 다 동원됐고 특정 지역만의 문제가 아니었다”며 “시점은 22대 총선 전이었고 국민의힘 책임당원을 미리 만들어 두려는 목적이었다”고 말했다. 2023년 7~8월을 전후해 전국 단위의 국민의힘 책임당원 가입이 조직적으로 이뤄졌다는 것이 그의 주장이다.
A씨가 한때 속했던 ‘일곱 사자’는 이씨를 보호하는 일곱 명으로 구성된 그림자 조직이었다. 선발은 충성도 테스트와 내부 검증 및 지필 시험 등을 중심으로 이뤄졌다. 이들은 이씨 직속 핵심 인력으로 경호 외에도 지역 조직 운영, 회계 점검, 비공식 지시 수행 등의 임무를 맡았다.
국민일보가 입수한 ‘군포지역 팀별 당원가입 명단’과 ‘군포 텔레그램’을 보면 신천지가 조직적으로 국민의힘 당원 가입에 나선 정황이 포착된다. 2023년 7~8월 작성된 명단에는 ‘필라테스’라는 제목이 붙은 표 아래에 총목표 140명, 확정 수 135명, 남은 수 5명이라고 기재돼 있다. 해당 지역 내 당원 가입 목표 및 현황으로 보인다. 총 7개의 팀별 목표 수와 확정 수도 표기돼 있었다. 텔레그램에는 ‘회비는 자동이체시켜야 함. 매달 1000원 나가는 것’ 등 당원 가입 관련 지시사항이 적혀 있었다.
A씨는 “군포지역만 놓고 보면 유효 인원 약 300명 중 절반가량인 150명 정도가 당원으로 가입했다”며 “전국적으로 당시 유효 인원을 10만~20만명 정도로 봤기 때문에 단순 계산으로 5만명 이상이 가입했을 가능성이 있다고 내부에서는 추산했다”고 설명했다.
합수본은 A씨에 대한 참고인 조사를 통해 신천지의 집단 당원 가입 배경과 실제 경과 등을 캐물을 것으로 보인다. A씨는 경호조직 소속으로 활동하던 당시 정치권과의 유착을 시사하는 발언을 들었다고 한다. 그는 “현장 당원 가입이 이뤄지던 시기에 한 고위 간부가 ‘해결하지 못하던 어려운 문제가 있었는데 유력 정치인에게 부탁해 전화 한 통으로 쉽게 해결됐다’며 정당 개입 필요성을 강조한 적이 있다”고 증언했다.
김동규 박재현 기자 kkyu@kmib.co.kr
