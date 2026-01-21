임성재, 한 달간 쉰다
연습 중 손목 부상… 내달 13일 데뷔
손목 부상을 당한 임성재(27·CJ·사진)의 2026년 데뷔전이 다음 달 13일(한국시간) 개막하는 시즌 첫 시그니처 대회 AT&T 내셔널 프로암(총상금 2000만 달러)이 될 가능성이 높아지고 있다.
임성재는 우선 23~26일 미국 캘리포니아주 라킨타의 피트 다이 스타디움 코스(파72)에서 열리는 아메리칸 익스프레스에 불참한다. 이후 치러질 파머스 인슈어런스 오픈, 피닉스 오픈도 건너뛰게 될 가능성이 높다.
아메리칸 익스프레스는 올 시즌 미국 본토에서 열리는 PGA투어 첫 대회다. 당초 계획대로라면 임성재의 올 시즌 데뷔전이 됐어야 했다. 그는 지난해 말 언론 인터뷰에서 아메리칸 익스프레스부터 올 시즌을 시작하겠다는 로드맵을 밝힌 바 있다.
임성재의 일정에 차질이 생긴 건 손목 부상 때문이다. 그는 최근 소셜미디어에 손목 보호대를 착용한 사진을 올렸다. 임성재의 매니지먼트사인 올댓스포츠는 “연습장에서 연습하다 손목 인대가 약간 늘어났고 심한 상태는 아니다. 일각에서 제기한 어깨 부상은 전혀 사실이 아니다”며 “약간 불편함을 느껴 예방 차원에서 보호대를 착용하고 있다. 샷 연습은 자제하고 있지만 퍼트 등 다른 훈련은 꾸준히 하고 있다”고 전했다.
임성재는 당분간 국내에 체류하면서 치료와 훈련을 병행할 계획이다. 올댓스포츠는 “현재는 피닉스 오픈을 시즌 데뷔 무대로 잡고 있지만 여의치 않을 경우 무리하지 않고 데뷔를 1주 늦출 가능성도 있다”면서 “다만 AT&T 내셔널 프로암 출전은 확실하다”고 밝혔다.
20일 발표된 남자 골프 세계 랭킹에서 임성재는 지난주 44위에서 4계단 하락한 48위에 랭크됐다. 지난주 46위였던 김시우(30·CJ)가 42위로 4계단 오르면서 한국 선수 중 가장 높은 순위에 자리했다. 한국 남자 선수 중 역대 최고 순위는 2008년에 최경주(55·SK텔레콤)가 기록한 5위다. 김시우는 19일 미국 하와이주에서 끝난 PGA투어 시즌 개막전 소니오픈에서 공동 11위로 대회를 마친 것이 순위 상승의 동력이 됐다.
정대균 골프선임기자
