외국인 10명 중 8명 이상이 한국에 호감을 느끼고 있는 것으로 조사됐다.
문화체육관광부가 20일 발표한 ‘2025년도 대한민국 국가이미지’ 조사에 따르면 한국에 대한 외국인의 호감도는 전년 대비 3.3% 포인트 상승한 82.3%로 나타났다. 이는 2018년 조사를 시작한 이래 최고 수치다. 외국인의 한국 호감도는 2018년 78.7%, 2019년 76.7%, 2020년 78.1%, 2021년 80.5%, 2022년 79.3%, 2023년 77.5%, 2024년 79.0%였다.
국가별로는 아랍에미리트(UAE)가 94.8%로 가장 높았고 이집트(94.0%), 필리핀(91.4%), 튀르키예(90.2%), 인도(89.0%), 남아프리카공화국(88.8%)이 뒤를 이었다.
특히 영국과 태국의 호감도 상승이 눈에 띈다. 영국은 전년 대비 9.2% 포인트 상승한 87.4%, 태국도 9.4% 포인트 오른 86.2%를 기록했다.
상대적으로 호감도가 낮은 국가인 중국과 일본도 전년보다 호감도가 상승한 것으로 조사됐다. 중국은 3.6% 포인트 오른 62.8%, 일본은 5.4% 포인트 증가한 42.2%를 보였다. 문체부는 2018년 20.0%에 불과했던 일본이 40%가 넘는 호감도를 보였다는 점을 주목해야 한다고 짚었다.
호감도에 긍정적인 영향을 미친 요인으로는 문화콘텐츠(45.2%)가 가장 많이 지목됐다. 특히 필리핀(69.3%), 일본(64.4%), 인도네시아(59.5%), 베트남(58.4%) 등 아시아 국가에서 문화콘텐츠 영향이 큰 것으로 나타났다. 이어 현대생활문화(31.9%), 제품 및 브랜드(28.7%), 경제 수준(21.2%) 등이 호감도에 긍정적 영향을 미친 요인으로 조사됐다.
한국에서 유학 중인 유학생과 외신기자 등 한국 정보 고관여자 70여명을 대상으로 한 심층 면담에선 ‘한국 민주주의 시스템의 회복 탄력성’을 긍정적으로 평가한 응답이 많았다.
이번 조사는 지난해 10월 1~31일 26개국 만 16세 이상 1만3000명(국가별 500명)을 대상으로 온라인 방식으로 진행했다.
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“K콘텐츠 좋아요”… 외국인 한국 호감도 82% 역대 최고
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사