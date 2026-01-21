전남 토지 면적 축구장 168개만큼 늘었다
지난해 말 기준 1만2364㎢ 확정
임야·농지 줄고 산단·SOC 증가
전남도가 2025년 말 기준 도내 토지 면적을 1만2364㎢, 593만 필지로 확정했다고 20일 밝혔다. 지난해보다 1.2㎢가 늘어난 것으로, 축구장 크기 168배에 해당하는 규모다.
토지 면적이 증가한 주요 원인으로는 무안 오룡지구 택지개발 6단계 준공과 목포 신항 항만배후단지 조성 등 대단위 공유수면 매립 사업의 준공이 꼽힌다.
전남의 토지 면적은 전 국토의 12.3%를 차지하며 전국 광역단체 중 세 번째로 넓은 것으로 나타났다. 시·군별로는 해남군이 1045㎢로 가장 넓었다. 이어 순천시(911㎢), 고흥군(807㎢) 순이다. 지난해보다 가장 많이 늘어난 시·군은 목포시와 무안군으로 각각 0.5㎢씩 증가했다.
토지 용도별로는 임야가 56%, 농지가 26%로 높은 비중을 차지하고 있다. 하지만 각종 개발사업과 사회간접자본(SOC) 확충에 따라 도로, 철도, 공장용지 등 비농업용 토지의 비중도 계속해서 증가하고 있다. 이러한 변화는 전남이 전통적인 농·어업 중심지에서 벗어나 인공지능(AI) 기반 첨단산업 거점과 에너지 수도로 탈바꿈하고 있음을 수치로 보여준다.
전남도는 이번에 확정된 지적 데이터를 AI 데이터센터 구축과 신재생에너지 인프라 확충의 기초자료로 활용할 계획이다. 또 전남도 누리집을 통해 도민에게 공개할 예정이다.
문인기 전남도 건설교통국장은 “토지 통계는 국토의 면적과 이용 현황 변화를 수치로 확인할 수 있는 자료로, 정부 교부금 산정의 기초자료로 활용된다”며 “도민을 위한 토지 정책을 적극 추진해 도민의 재산권 보호와 국토의 효율적 관리에 힘쓰겠다”고 말했다.
