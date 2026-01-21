부·울·경 초등 취학대상자 5년 만에 2만5000명 감소
올해 신입생 0명 22곳·1~10명 242곳
출생·혼인 지표도 낮은 수준 정체
부산·울산·경남(부·울·경) 지역의 초등학교 취학대상자 수 감소세가 멈추지 않고 있다. 최근 5년간 줄어든 취학 대상자만 2만5000명에 달한 것으로 나타났다.
국회 교육위원회 소속 김대식 국민의힘 의원(부산 사상구)이 전국 교육청으로부터 제출받은 ‘2021~2026년 취학 대상자 현황’ 자료에 따르면 부산의 취학 대상자는 2021년 2만6680명에서 올해 1만7623명으로 5년 만에 34% 감소했다. 같은 기간 울산은 1만1487명에서 7402명으로 36%, 경남은 3만869명에서 1만9198명으로 38% 줄었다. 세 지역 모두 감소율이 30%를 넘었다.
지난해 대비 올해 취학 대상자 수는 부산 2252명, 울산 620명, 경남 2644명이 각각 감소한 것으로 집계됐다. 올해 기준 신입생이 한 명도 없는 학교는 부산 2곳, 울산 1곳, 경남 19곳으로 나타났다. 신입생이 1~10명에 불과한 소규모 학교는 부산 35곳, 울산 17곳, 경남 190곳 등 부·울·경 전체 242곳이었다. 교육계에서는 소규모 학교 증가가 학교 운영은 물론 교원 배치, 교육 여건 전반에 부담으로 작용할 수 있다고 우려한다.
출생과 혼인 지표도 낮은 수준에 머물러 있다. 통계청 인구동향조사에 따르면 2024년 기준 출생아 수는 부산과 울산에서 각각 전년 대비 소폭 증가했지만, 경남은 사실상 정체 상태였다. 같은 해 혼인 건수는 부산 1만1499건, 울산 4726건, 경남 1만1429건으로 집계됐다. 일부 지표에서 미세한 반등이 나타났지만 이미 진행 중인 취학대상자 감소 흐름을 단기간에 되돌리기는 어렵다는 평가가 나온다.
김 의원은 20일 “여러 지역에서 취학 대상자 수가 동시에 감소하는 현상은 학령인구 감소가 고착 단계에 접어들었음을 보여준다”면서 “아이들이 줄어든 교실은 단순한 학생 수 감소를 넘어 향후 중·고교와 대학으로 이어지는 교육 환경 변화의 신호로 받아들여야 한다”고 말했다.
